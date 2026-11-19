Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 nov. 2026, 15:53

Comisia Europeană a declanșat o procedură împotriva României, după ce a constatat nereguli în respectarea regulilor UE privind securitatea navelor și a porturilor. Autoritățile române au două luni pentru a remedia problemele administrative și de control semnalate de Bruxelles.

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