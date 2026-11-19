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Social· 1 min citire
Comisia Europeană declanșează procedura de infringement împotriva României. Nereguli privind securitatea porturilor și navelor
FOTO: Hepta
Comisia Europeană a declanșat o procedură împotriva României, după ce a constatat nereguli în respectarea regulilor UE privind securitatea navelor și a porturilor. Autoritățile române au două luni pentru a remedia problemele administrative și de control semnalate de Bruxelles.
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