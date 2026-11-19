Scris de Dana Bărăgan Publicat: 19 nov. 2026, 13:57

Două angajate din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Argeș, instituție aflată în subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), au fost reținute de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), fiind suspectate de luare de mită și divulgarea unor informații nedestinate publicității. Potrivit anchetatorilor, acestea ar fi solicitat și primit zeci de mii de lei de la un om de afaceri pentru a-l anunța în avans despre controalele fiscale și pentru a facilita evitarea unor eventuale sancțiuni.

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