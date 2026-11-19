Două angajate din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Argeș, instituție aflată în subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), au fost reținute de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), fiind suspectate de luare de mită și divulgarea unor informații nedestinate publicității. Potrivit anchetatorilor, acestea ar fi solicitat și primit zeci de mii de lei de la un om de afaceri pentru a-l anunța în avans despre controalele fiscale și pentru a facilita evitarea unor eventuale sancțiuni.
Cele două angajate sunt cercetată pentru două infracțiuni de luare de mită și o infracțiune de folosire, în orice mod, direct sau indirect, a unor informații care nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii unor foloase necuvenite.
Potrivit procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA), faptele ar fi avut loc în perioada august-noiembrie 2026, iar informațiile furnizate omului de afaceri vizau controalele fiscale care urmau să fie efectuate la societățile pe care acesta le administra.
30.000 de lei pentru a evita sancțiunile în urma unui control fiscal
Anchetatorii susțin că, în august 2026, cele două angajate ANAF i-ar fi solicitat omului de afaceri suma de 30.000 de lei pentru ca, în urma unui control inopinat, inspectorii fiscali să nu constate eventuale încălcări ale legislației privind impozitele și taxele datorate bugetului de stat. În plus, funcționarele i-ar fi furnizat reprezentantului societății informații confidențiale despre data controlului, obiectul verificărilor și documentele care trebuiau pregătite.
DNA a detaliat mecanismul presupus al faptelor într-un comunicat transmis joi:
Potrivit anchetatorilor, la 9 septembrie 2026, una dintre funcționare a încasat, în numele său și al colegei sale, o sumă în euro echivalentă cu 28.500 de lei. Diferența de 1.500 de lei ar fi fost achitată ulterior datei de 15 septembrie. După efectuarea verificărilor, în procesul-verbal de control s-ar fi consemnat că activitatea societății era conformă cu cerințele legale în materie fiscală.
Cum a decurs flagrantul DNA
Un al doilea episod investigat de procurorii anticorupție a avut loc la 18 noiembrie 2026. Potrivit DNA, cele două angajate ar fi solicitat de la același om de afaceri suma de 40.000 de lei pentru ca, în timpul unui control inopinat care urma să fie efectuat la o altă societate administrată de acesta, să nu fie constatate eventuale încălcări ale legislației fiscale.
În aceeași zi, angajata ANAF ar fi primit 30.000 de lei, reprezentând o parte din suma solicitată, moment în care procurorii DNA au intervenit și au constatat infracțiunea flagrantă.
Percheziții la locuințele angajatelor ANAF și la sediul instituției
În cadrul anchetei, miercuri, 18 noiembrie, procurorii DNA au efectuat percheziții la trei adrese din municipiul Pitești. Verificările au vizat locuințele celor două funcționare, precum și locul lor de muncă.
Cele două femei au fost reținute de procurorii anticorupție, urmând ca joi să fie prezentate Tribunalului Argeș cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile formulate de procurorii DNA urmează să fie analizate de instanță.