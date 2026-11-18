Guvernul pregătește vouchere pentru plata facturilor la curent. Cine ar putea primi ajutorul și de unde vor veni banii
Guvernul pregătește vouchere pentru plata facturilor la curent. Foto: Profimedia
Consumatorii vulnerabili ar putea beneficia de un nou sprijin pentru plata energiei, sub forma unor vouchere acordate prin carduri speciale. Guvernul nu a stabilit încă valoarea ajutorului, criteriile de eligibilitate sau data aplicării măsurii.
Guvernul pregătește un nou mecanism de sprijin pentru gospodăriile afectate de costurile energiei. Executivul ia în calcul acordarea unor vouchere pentru energie, distribuite prin carduri de sprijin și destinate consumatorilor vulnerabili. Anunțul a fost făcut miercuri de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.
Valoarea ajutorului nu a fost încă stabilită, urmând să fie calculată în funcție de resursele bugetare disponibile. Autoritățile intenționează să acopere costurile cu prioritate din fonduri europene. De elaborarea propunerii se vor ocupa Ministerul Muncii, Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor.
Deocamdată, Executivul nu a prezentat nici criteriile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii și nici calendarul în care schema ar putea deveni funcțională.
Dan Cărbunaru a explicat că necesitatea unui astfel de sprijin este susținută și de datele privind consumul de energie la nivel național. Potrivit informațiilor prezentate de ANRE, România are peste 10 milioane de locuri de consum, iar în 4,7 milioane dintre acestea consumul lunar este sub 100 kWh. Purtătorul de cuvânt a amintit și estimările Băncii Mondiale, care indică faptul că o parte importantă a populației se confruntă cu sărăcia energetică.
Cărbunaru a prezentat mecanismul avut în vedere de autorități:
Furnizorii ar putea primi acces la registrul consumatorilor vulnerabili
Pe lângă pregătirea schemei de vouchere, Ministerul Muncii va analiza posibilitatea ca furnizorii de energie electrică să poată consulta registrul consumatorilor casnici vulnerabili.
Accesul ar urma să le permită companiilor interesate să completeze ajutorul acordat de stat persoanelor afectate de sărăcia energetică și de dificultățile economice. Astfel, furnizorii ar putea contribui suplimentar la sprijinirea clienților care întâmpină probleme în achitarea facturilor.
Finanțare de până la 400 de milioane de lei pentru stocarea energiei
Un alt sprijin financiar anunțat de purtătorul de cuvânt al Guvernului vizează gospodăriile care doresc să achiziționeze și să instaleze sisteme de stocare a energiei.
Administrația Fondului pentru Mediu ar putea aloca în acest scop până la 400 de milioane de lei. Finanțarea ar urma să fie asigurată din veniturile proprii ale instituției, iar acordarea banilor va fi condiționată de încadrarea în bugetul aprobat.
Guvernul analizează și sprijinul pentru marii consumatori industriali
În paralel cu măsurile destinate populației, autoritățile vor evalua situația marilor consumatori industriali. Grupul de lucru constituit la nivelul Guvernului va analiza de urgență necesarul total de energie și posibilitatea actualizării schemelor de sprijin existente, despre care Dan Cărbunaru a precizat că au fost elaborate în urmă cu patru ani.
Prioritatea anunțată de Executiv este îmbunătățirea mecanismului de finanțare deja funcțional, destinat companiilor cu un consum ridicat de energie.
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Grup de lucru coordonat de șeful Cancelariei premierului
Măsurile destinate populației și companiilor industriale vor fi analizate de un grup de lucru înființat la decizia premierului Luca Niculescu. Dan Cărbunaru a făcut anunțul după întâlnirea desfășurată la Palatul Victoria, la care au participat reprezentanți ai producătorilor de energie și gaze naturale, precum și ai marilor consumatori industriali.
În cadrul discuțiilor au fost evaluate posibile soluții pe termen scurt, mediu și lung, în contextul majorării prețurilor la energie. Participanții au prezentat efectele economice și sociale ale scumpirilor din ultimul an, pe fondul tensiunilor internaționale generate de războiul din Ucraina și de situația din Orientul Mijlociu.
Purtătorul de cuvânt a relatat și concluziile prezentate în urma întâlnirii:
Grupul de lucru va fi coordonat de șeful Cancelariei premierului, Oleg Ungureanu. În componența acestuia vor intra reprezentanți ai ministerelor Energiei, Finanțelor, Economiei, Muncii și Mediului, ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum și ai producătorilor și marilor consumatori industriali.
Propunerile rezultate în urma analizelor vor fi evaluate de Ministerul Finanțelor, inclusiv din perspectiva impactului asupra bugetului de stat. Măsurile trebuie să respecte limitele bugetului aprobat și angajamentele asumate de România pentru reducerea deficitului bugetar.
Executivul va acorda prioritate soluțiilor care pot fi finanțate din fonduri europene, precum și instrumentelor care nu generează un impact asupra deficitului bugetar.
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