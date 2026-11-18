Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 18 nov. 2026, 19:10

Consumatorii vulnerabili ar putea beneficia de un nou sprijin pentru plata energiei, sub forma unor vouchere acordate prin carduri speciale. Guvernul nu a stabilit încă valoarea ajutorului, criteriile de eligibilitate sau data aplicării măsurii.

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