Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 18 nov. 2026, 13:47

Cumpărarea unei mașini second hand presupune mai mult decât semnarea contractului de vânzare-cumpărare și predarea cheilor. Noul proprietar trebuie să declare vehiculul la direcția de taxe și impozite locale, să încheie o asigurare RCA și să solicite transcrierea dreptului de proprietate la serviciul de înmatriculări. Procedura diferă în funcție de proveniența autoturismului: dacă a fost deja înmatriculat în România, se face transcrierea proprietății, în timp ce pentru o mașină adusă din străinătate este necesară prima înmatriculare în țară.

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