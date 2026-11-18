Acte necesare pentru înmatricularea unei mașini second hand. Pași, taxe și termen
plăcuță de înmatriculare
Cumpărarea unei mașini second hand presupune mai mult decât semnarea contractului de vânzare-cumpărare și predarea cheilor. Noul proprietar trebuie să declare vehiculul la direcția de taxe și impozite locale, să încheie o asigurare RCA și să solicite transcrierea dreptului de proprietate la serviciul de înmatriculări. Procedura diferă în funcție de proveniența autoturismului: dacă a fost deja înmatriculat în România, se face transcrierea proprietății, în timp ce pentru o mașină adusă din străinătate este necesară prima înmatriculare în țară.
Termenul legal pentru transcrierea unei mașini cumpărate din România este de 90 de zile de la data dobândirii. În cazul unui autoturism importat, proprietarul trebuie să parcurgă și etapele de verificare la Registrul Auto Român (RAR), precum și formalitățile fiscale aplicabile. Iată ce documente sunt necesare, cât costă procedura și ce trebuie să știe cumpărătorii.
Acte necesare pentru înmatriculare auto
Lista de documente depinde de situația juridică și tehnică a vehiculului. Pentru o mașină second hand care are deja numere românești, operațiunea se numește, în termeni administrativi, transcrierea transmiterii dreptului de proprietate.
În general, dosarul depus la serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (SPCRPCIV) cuprinde:
cererea de înmatriculare sau transcriere, completată și semnată;
documentul care atestă dreptul de proprietate, respectiv contractul de vânzare-cumpărare sau factura, în original și copie;
cartea de identitate a vehiculului (CIV), în original;
certificatul de înmatriculare anterior, adică talonul mașinii;
actul de identitate al noului proprietar;
dovada înregistrării documentului de proprietate la organul fiscal local al cumpărătorului;
polița RCA valabilă, încheiată pe numele noului proprietar;
dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare;
plăcuțele cu numărul de înmatriculare, dacă este necesară predarea lor și atribuirea unui alt număr.
În funcție de situație, pot fi solicitate și documente suplimentare, precum împuternicirea persoanei care depune dosarul sau actele societății, dacă proprietarul este o persoană juridică.
Un aspect important este ca datele din contract, CIV, talon, RCA și actul de identitate să corespundă. Orice neconcordanță privind seria de șasiu, numele proprietarului sau identificarea vehiculului poate întârzia procedura.
Pentru cei care caută online expresia „acte necesare înmatriculare auto DRPCIV”, trebuie precizat că instituția este cunoscută în prezent sub denumirea DGPCI – Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Informațiile despre documente și programări sunt publicate pe platforma oficială DGPCI.
Înmatricularea unei mașini second hand din România
Dacă autoturismul a fost deja înmatriculat în România, cumpărătorul nu trebuie să treacă din nou prin toate verificările necesare unei mașini importate. Procedura presupune schimbarea proprietarului în evidențele autorităților.
Primul pas este încheierea contractului de vânzare-cumpărare. Documentul trebuie completat corect, cu datele de identificare ale părților și ale vehiculului. Vânzătorul trebuie să îndeplinească formalitățile fiscale pentru scoaterea mașinii din evidența sa, iar cumpărătorul trebuie să declare autoturismul la direcția de taxe și impozite locale de care aparține.
După înregistrarea documentului de proprietate, noul proprietar încheie o poliță RCA pe numele său. Trebuie verificată și valabilitatea inspecției tehnice periodice (ITP). O mașină cu ITP expirat nu poate circula legal, iar expirarea inspecției atrage suspendarea de drept a înmatriculării.
Cu dosarul pregătit, cumpărătorul solicită transcrierea la serviciul de înmatriculări din județul în care are domiciliul. În funcție de opțiunea aleasă și de regulile aplicabile, numărul de înmatriculare poate fi păstrat sau pot fi atribuite alte plăcuțe.
Dacă vânzătorul și cumpărătorul au domiciliul în același județ, iar fostul proprietar nu a solicitat păstrarea combinației, numărul poate rămâne pe mașină. Dacă vehiculul provine din alt județ, cumpărătorul va primi, de regulă, un număr corespunzător județului său.
Înmatricularea unei mașini aduse din străinătate
Pentru o mașină second hand cumpărată din altă țară, procedura este mai complexă. Înainte de a ajunge la serviciul de înmatriculări, vehiculul trebuie să treacă prin verificările Registrului Auto Român (RAR).
În cazul unui autoturism rulat provenit dintr-un stat membru al Uniunii Europene, proprietarul trebuie să se programeze la RAR pentru identificarea vehiculului, verificarea tehnică și certificarea autenticității. Dacă sunt îndeplinite condițiile legale, instituția eliberează cartea de identitate a vehiculului (CIV).
RAR solicită, în principal, următoarele documente:
actul de identitate al solicitantului;
documentele de înmatriculare din țara de proveniență;
contractul de vânzare-cumpărare sau factura;
cererea pentru activitatea solicitată;
certificatul de conformitate (CoC), atunci când este obligatoriu, în funcție de caracteristicile și data fabricației vehiculului.
După obținerea CIV și a documentelor RAR, proprietarul declară vehiculul la direcția de taxe și impozite locale și îndeplinește formalitățile fiscale necesare. În cazul achizițiilor intracomunitare, poate fi necesar și certificatul ANAF privind TVA.
Dosarul pentru prima înmatriculare în România va include, pe lângă documentele personale și dovada proprietății, CIV eliberată de RAR, documentele străine de înmatriculare, polița RCA, documentele fiscale aplicabile și dovezile de plată pentru certificat și plăcuțe.
Pentru autoturismele provenite din afara Uniunii Europene pot exista formalități vamale și documente suplimentare. În aceste cazuri, lista exactă depinde de țara de proveniență și de regimul în care vehiculul a fost introdus în România.
Certificatul fiscal de la ANAF
La vânzarea unei mașini deja înmatriculate în România, documentul fiscal care privește impozitul local pe vehicul este eliberat de direcția de taxe și impozite locale. Acesta atestă situația obligațiilor fiscale ale contribuabilului față de bugetul local. Formalitățile fiscale ale vânzătorului și cumpărătorului trebuie îndeplinite pentru ca transferul proprietății să poată fi înregistrat.
În paralel, ANAF eliberează un certificat privind taxa pe valoarea adăugată în cazul anumitor achiziții intracomunitare de mijloace de transport. Documentul poate atesta fie că TVA a fost achitată în România, fie că nu există obligația de plată a acesteia în țară.
Certificatul este relevant în special pentru mașinile aduse dintr-un alt stat membru UE, în funcție de statutul fiscal al cumpărătorului și de caracteristicile tranzacției. Nu orice persoană care cumpără o mașină second hand din România trebuie să solicite un astfel de document de la ANAF.
Taxe și cost total
Costul înmatriculării depinde de proveniența mașinii, de numărul de plăcuțe care trebuie schimbate și de verificările tehnice necesare.
Începând cu 15 septembrie 2026, tariful pentru eliberarea certificatului de înmatriculare este de 76 de lei. Pentru o pereche de plăcuțe standard de tip A, folosite la majoritatea autoturismelor, tariful este de 52 de lei, respectiv 26 de lei pentru fiecare placă.
Prin urmare, pentru o mașină second hand cumpărată din România, dacă este necesară schimbarea numerelor, costurile administrative de bază sunt de 128 de lei: 76 de lei pentru certificat și 52 de lei pentru plăcuțe. Dacă numărul existent poate fi păstrat, cumpărătorul nu mai achită contravaloarea unei perechi noi de plăcuțe.
La aceste sume se pot adăuga:
costul poliței RCA, care diferă în funcție de proprietar, vehicul și asigurător;
costul unei eventuale inspecții tehnice, dacă ITP nu mai este valabil;
tarifele RAR, în cazul mașinilor importate;
costul unei autorizații provizorii, dacă este necesară circulația cu numere roșii înainte de înmatricularea definitivă.
În cazul autoturismelor aduse din străinătate, costurile RAR depind de activitățile necesare: eliberarea CIV, verificarea tehnică, certificarea autenticității și, dacă este cazul, omologarea individuală. Nu există un cost unic valabil pentru toate mașinile. De aceea, cei interesați de taxa de eliberare CIV RAR trebuie să verifice tariful aplicabil exact serviciilor de care au nevoie, înainte de programare.
Termenul de înmatriculare după cumpărare
Pentru o mașină second hand deja înmatriculată în România, noul proprietar are la dispoziție 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate pentru a solicita transcrierea la serviciul de înmatriculări.
Termenul este prevăzut de OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Dacă transcrierea nu este solicitată în cele 90 de zile, înmatricularea vehiculului se suspendă de drept până la efectuarea operațiunii. Cu alte cuvinte, proprietarul nu trebuie să amâne procedura până în ultima zi, deoarece riscă să nu mai poată circula legal cu mașina.
Separat, dobândirea vehiculului trebuie declarată la organul fiscal local, în termenul prevăzut de Codul fiscal.
În cazul mașinilor importate, termenul de 90 de zile pentru transcrierea unei mașini deja înmatriculate în România nu trebuie confundat cu procedura primei înmatriculări.
După depunerea dosarului, certificatul de înmatriculare poate fi eliberat pe loc sub forma unei dovezi înlocuitoare, dacă solicitantul optează pentru aceasta. Certificatul propriu-zis este transmis ulterior. Potrivit informațiilor publicate pe platforma guvernamentală pentru serviciul de înmatriculări, timpul mediu de livrare este de cinci zile lucrătoare, iar cel maxim indicat este de 20 de zile calendaristice.
Contractul de comodat auto
Contractul de comodat auto este documentul prin care proprietarul unei mașini oferă unei alte persoane dreptul de a folosi vehiculul, în mod gratuit, pentru o perioadă stabilită de comun acord. Acesta nu transferă dreptul de proprietate și nu înlocuiește contractul de vânzare-cumpărare.
Comodatul poate fi util, de exemplu, atunci când o persoană folosește mașina unui membru al familiei, al unui prieten sau al unei firme. Documentul stabilește cine este proprietarul, cine primește autoturismul în folosință, perioada contractului și condițiile în care poate fi utilizat vehiculul.
În mod obișnuit, contractul trebuie să cuprindă datele de identificare ale părților, marca și modelul mașinii, numărul de înmatriculare, seria de șasiu, perioada pentru care se acordă folosința și obligațiile comodatarului. Este util să fie precizate și responsabilitățile privind întreținerea, combustibilul, amenzile, eventualele reparații și returnarea vehiculului.
În concluzie, pentru o mașină second hand cumpărată din România, cele mai importante formalități sunt înregistrarea contractului la taxe locale, încheierea RCA și transcrierea proprietății în maximum 90 de zile. Pentru un autoturism adus din străinătate, procedura începe cu verificările RAR și poate include documente suplimentare de la ANAF. Verificarea listei actualizate de acte și a tarifelor înainte de programare poate scuti cumpărătorul de drumuri și cheltuieli inutile.
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