Publicat 18 nov. 2026, 09:27 Actualizat 18 nov. 2026, 09:28

Zona seismică Vrancea a concentrat cele mai multe cutremure importante produse în România în ultimii doi ani. Cel mai puternic dintre acestea este însă cel de 5,7 grade produs miercuri dimineață, la o adâncime de 120,8 kilometri.

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