Zona seismică Vrancea a concentrat cele mai multe cutremure importante produse în România în ultimii doi ani. Cel mai puternic dintre acestea este însă cel de 5,7 grade produs miercuri dimineață, la o adâncime de 120,8 kilometri.
Cutremurul din 18 noiembrie 2026 s-a produs la ora 2:48 și a fost resimțit puternic în București, dar și în numeroase alte localități din țară. Potrivit Radio România Timișoara, seismul din 18 noiembrie 2026 este cel mai puternic înregistrat în România din octombrie 2018, când s-a produs un cutremur de magnitudine 5,8.
Activitatea seismică din ultimii doi ani a inclus mai multe cutremure cu magnitudini cuprinse între 4 și 4,8 grade pe scara Richter, majoritatea având epicentrul în zona Vrancea, cunoscută pentru activitatea sa tectonică.
Agerpres a realizat o cronologie a principalelor cutremure cu magnitudinea de cel puțin 4 grade înregistrate în România în 2025 și 2026.
Cutremurele din România în 2026
În 2026, zona seismică Vrancea a concentrat mai multe dintre evenimentele seismice importante raportate în țara noastră.
Cronologia cutremurelor cu magnitudinea de peste 4 grade:
19 octombrie 2026: cutremur de 4,8 grade în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la o adâncime de 76,5 kilometri.
6 septembrie 2026: seism de 4,1 grade în județul Buzău, la o adâncime de 149,6 kilometri.
25 august 2026: cutremur de 4,4 grade în județul Buzău, la o adâncime de 145,2 kilometri.
11 august 2026: seism de 4,5 grade în județul Buzău, la o adâncime de 140 de kilometri.
26 februarie 2026: cutremur de 4,5 grade în județul Vrancea, la o adâncime de 106,9 kilometri.
Cutremurele înregistrate în România în 2025
Și în 2025, zona Vrancea a fost principala regiune în care s-au produs cutremure cu magnitudini de peste 4 grade. Au fost înregistrate însă și seisme în alte județe, inclusiv în Gorj și Satu Mare.
Lista evenimentelor seismice:
25 octombrie 2025: două cutremure consecutive, produse în mai puțin de o oră, în zona Vrancea. Ambele au avut magnitudinea de 4,2 grade, la adâncimi de 129,2 kilometri, respectiv 126,7 kilometri.
22 octombrie 2025: seism de 4,2 grade în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 89,9 kilometri.
15 octombrie 2025: cutremur de suprafață, cu magnitudinea de 4 grade, în județul Satu Mare, la o adâncime de 3,1 kilometri.
22 august 2025: seism de 4,4 grade în județul Gorj, la o adâncime de 15 kilometri.
11 mai 2025: cutremur de 4,6 grade în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 140 de kilometri.
24 martie 2025: seism de 4 grade în județul Vrancea, la o adâncime de 140 de kilometri.
13 februarie 2025: cutremur de 4,4 grade în județul Buzău, la o adâncime de 119,4 kilometri.
Vrancea, principala zonă seismică din România
Datele prezentate arată că cele mai multe dintre cutremurele cu magnitudinea de peste 4 grade înregistrate în 2025 și 2026 au avut loc în zona seismică Vrancea, în special pe teritoriul județului Buzău și al județului Vrancea.
Spre deosebire de seismele de suprafață, cutremurele vrâncene se produc frecvent la adâncimi intermediare, unele dintre ele fiind resimțite pe arii geografice extinse, inclusiv în București.