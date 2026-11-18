Scris de Mădălina Cristea Publicat: 18 nov. 2026, 07:45

Cutremurul cu magnitudinea de 5,7, produs miercuri, 18 noiembrie, în zona seismică Vrancea, readuce în atenție una dintre cele mai mari probleme ale României: siguranța clădirilor în cazul unui seism puternic. În București, 415 imobile sunt încadrate în clasa I de risc seismic, iar alte 491 se află în clasa a II-a, potrivit evidențelor municipale din octombrie 2026. Situația reală ar putea fi însă mult mai gravă, deoarece numeroase construcții nu au fost expertizate.

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