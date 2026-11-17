Premierul României a spus că nu există spațiu bugetar pentru taxare progresivă și că reducerea taxării pe muncă nu se poate face cel puțin în acest moment.
Premierul Luca Niculescu a participat la un eveniment organizat la invitația reprezentanților întreprinderilor mici și mijlocii, în contextul negocierilor privind nivelul salariului minim și posibilitatea reducerii taxelor aplicate veniturilor din muncă.
Guvernul analizează mai multe variante prin care salariul minim ar putea crește fără ca majorarea să pună o presiune prea mare asupra bugetului de stat.
Discuțiile pe această temă urmează să continue în următoarele săptămâni. Printre opțiunile analizate se numără reducerea impozitării muncii și introducerea impozitării progresive, însă există semnale că bugetul nu ar putea susține în acest moment asemenea măsuri.
Potrivit unor surse Realitatea PLUS, specialiștii partidelor politice au luat în calcul mai multe scenarii, dar există opinii potrivit cărora spațiul bugetar disponibil nu ar permite aplicarea reducerii taxelor pe muncă sau trecerea la impozitarea progresivă.
Rectificarea bugetară ar trebui încheiată până la finalul lunii noiembrie
O altă temă care avansează în agenda Executivului este rectificarea bugetară. Conform surselor Realitatea PLUS, aceasta ar urma să fie realizată până la sfârșitul lunii noiembrie. Pentru respectarea acestui termen, săptămâna viitoare ar trebui finalizate calculele necesare și purtate discuții inclusiv cu premierul Luca Niculescu.
În paralel, Guvernul trebuie să pregătească și bugetul pentru anul viitor. Calendarul adoptării acestuia ar putea deveni public chiar săptămâna viitoare, în condițiile în care procedura de elaborare intră într-o etapă importantă.
Ministerele întârzie transmiterea estimărilor de cheltuieli pentru 2027
Pentru construirea bugetului, ministerele trebuie să transmită estimările privind cheltuielile pe care le vor avea în anul următor. Termenul stabilit de ministrul Finanțelor a fost deja depășit, însă, potrivit informațiilor disponibile, există încă instituții care nu au trimis datele solicitate.
Astfel, săptămâna viitoare se anunță una aglomerată pentru Guvern, cu mai multe dosare importante care trebuie avansate în același timp. Pe agenda Executivului sunt așteptate discuții despre majorarea salariului minim, posibila reducere a taxelor pe muncă, rectificarea bugetară și pregătirea bugetului pentru 2027.