Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 17 nov. 2026, 18:41

Atacurile cibernetice în România sunt lansate de trei categorii de hackeri, avertizează directorul DNSC, Dan Cîmpean. Infractorii care urmăresc câștiguri financiare, grupările afiliate unor state și activiștii ideologici au obiective diferite, dar pot viza orice organizație.

Distribuie articolul