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ExclusivSocial· 1 min citire
Pensii majorate cu 7,7% și salariul minim de 5.000 de lei. Solicitarea unui lider sindical, în direct la Realitatea PLUS
Publicat17 nov. 2026, 13:40
Actualizat17 nov. 2026, 13:53
SursăRealitatea PLUS
Liderul sindical Anton Hadăr a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că pensiile trebuie majorate cu 7,7%, conform prevederilor legale, și a cerut creșterea salariului minim brut la 5.000 de lei, pentru a asigura un nivel de trai decent românilor. Acesta a atras atenția că neaplicarea indexărilor a generat pierderi cumulate de aproximativ 17% pentru aproape cinci milioane de pensionari, pe care le atribuie măsurilor luate de regimul Bolojan.
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