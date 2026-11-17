Publicat 17 nov. 2026, 13:40 Actualizat 17 nov. 2026, 13:53 Sursă Realitatea PLUS

Liderul sindical Anton Hadăr a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că pensiile trebuie majorate cu 7,7%, conform prevederilor legale, și a cerut creșterea salariului minim brut la 5.000 de lei, pentru a asigura un nivel de trai decent românilor. Acesta a atras atenția că neaplicarea indexărilor a generat pierderi cumulate de aproximativ 17% pentru aproape cinci milioane de pensionari, pe care le atribuie măsurilor luate de regimul Bolojan.

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