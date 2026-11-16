Pensionarii și veteranii scapă de tichetele de călătorie pe hârtie. Reducerile și gratuitățile s-ar pute acorda direct pe baza talonului

Publicat 16 nov. 2026, 20:03 Actualizat 16 nov. 2026, 20:25

Pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea scăpa în curând de tichetele de călătorie tipărite pe hârtie, urmând ca identiifcarea să se facă în baza cuponului de pensie sau a legitimației. Camera Deputaților a adoptat, luni, în calitate de for decizional, un proiect de lege care modernizează sistemul de acordare a facilităților la transport.

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