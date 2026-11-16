Pensionarii și veteranii scapă de tichetele de călătorie pe hârtie. Reducerile și gratuitățile s-ar pute acorda direct pe baza talonului

Pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea scăpa în curând de tichetele de călătorie tipărite pe hârtie, urmând ca identiifcarea să se facă în baza cuponului de pensie sau a legitimației. Camera Deputaților a adoptat, luni, în calitate de for decizional, un proiect de lege care modernizează sistemul de acordare a facilităților la transport.
Potrivit proiectului, reducerile și gratuitățile pentru transportul feroviar și rutier vor putea fi acordate direct pe baza talonului de pensie sau a legitimației de veteran de război, eliminând astfel necesitatea tichetelor clasice pe suport de hârtie.
Votul final asupra inițiativei legislative este programat miercuri.
Verificare electronică prin cod QR sau cod de bare
Noul sistem prevede ca dreptul de călătorie să fie validat în timp real cu ajutorul unui cod QR sau al unui cod de bare tipărit direct pe talonul de pensie ori pe legitimația de veteran.
Operatorii de transport vor putea verifica instantaneu, prin interconectarea cu bazele de date ale caselor de pensii, dacă documentul este valid și câte călătorii mai sunt disponibile pentru beneficiar. Inițiatorii susțin că măsura va reduce birocrația și va face mai eficientă utilizarea fondurilor publice.
„Verificarea electronică și contorizarea automată a călătoriilor elimină utilizarea abuzivă a documentelor și decontările fără acoperire. Fiecare leu public cheltuit va fi justificat electronic”, a declarat deputatul liberal Lucian Bode, citat de RRA.
Deputatul social-democrat Augustin Hagiu, unul dintre inițiatori, a precizat că sistemul va facilita și integrarea bazelor de date ale instituțiilor publice.
„Astfel, se reduce birocrația, se elimină frauda și există posibilitatea unui sistem de verificare unitar la nivel național. Câștigă astfel și pensionarul, și operatorul de transport, și statul”, a explicat acesta.
Când va intra în vigoare noul sistem? Câte persoane sunt vizate?
Față de forma adoptată anterior de Senat, proiectul prevede ca sistemul electronic să devină operațional de la 1 ianuarie 2028, pentru a oferi instituțiilor implicate timpul necesar interconectării bazelor de date și implementării infrastructurii informatice necesare.
Dacă legea va trece și de votul final, milioane de pensionari, veterani și văduve de război vor putea folosi pentru călătorii documentele pe care le dețin deja, fără a mai fi nevoiți să gestioneze tichete separate pe hârtie.
Potrivit datelor oficiale de pe pagina Casei Naționale de Pensii, La nivel național, toți pensionarii din sistemul public de pensii și din sistemele proprii de asigurări sociale (aproximativ 4,6 milioane de persoane la nivelul României) au dreptul legal la facilități de transport interurban, iar în București aproximativ 500.000 de pensionari beneficiază de transport public local gratuit.
Numărul veteranilor de război aflați încă în viață este cuprins între 300 și 360 de persoane, potrivit Agenției Media a Armatei, iar numărul văduvelor de război este estimat la câteva mii.