Pocket Option: ce oferă platforma de tranzacționare utilizatorilor din Moldova

Scris de Catalina Anghel Publicat: 16 nov. 2026, 12:40

Pentru cine încearcă prima dată tranzacționarea online, două lucruri contează înainte de orice: dacă platforma poate fi folosită în limba maternă și cât costă primul pas. Un cititor din Chișinău sau din Cahul nu are de ce să descifreze termeni tehnici în engleză doar ca să afle cum se deschide o poziție.

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