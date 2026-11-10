Dispare permisul auto în formatul fizic. Cu ce va fi înlocuit documentul și cum îi va afecta pe șoferii români

Permisul de conducere va suferi schimbări majore, în toate țările din Uniunea Europeană (UE). Documentul, așa cum îl știm acum, nu va mai exista în forma fizica actuală, ci va fi înlocuit cu o variantă digitală. Astfel, va putea fi păstrat pe telefon sau pe un alt dispozitiv și va fi integrat în portofelul european pentru identitate digitală.
Valabilitatea sa va fi de 15 ani, după care va putea fi reînnoit, iar șoferii începători vor trece printr-o perioadă de probă de minimum doi ani, în care se vor aplica reguli și sancțiuni mai severe pentru conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.
Permisul digital va fi recunoscut în toate statele membre și, după o perioadă de tranziție, va deveni formatul care va fi eliberat în mod obișnuit.
Atenție, însă, șoferii care nu dețin un telefon inteligent sau care preferă documentul clasic vor putea solicita în continuare un permis în format fizic.
Noile reguli au intrat deja în vigoare la nivel european, dar nu se vor aplica imediat. Statele membre, inclusiv țara noastră, trebuie să își modifice legislația și să adapteze examenele, sistemele informatice și procedurile administrative, cel mai târziu până în anul 2030.
Conducere însoțită pentru adolescenți, de la 17 ani
UE introduce și un sistem comun de conducere însoțită pentru adolescenții de 17 ani care obțin permisul pentru categoria B. Astfel, aceștia vor putea conduce numai alături de un șofer cu experiență, până la majorat.
Mai mult, pentru șoferii începători va exista o perioadă de probă de cel puțin doi ani, interval în care vor fi aplicate reguli și sancțiuni mai stricte, în special pentru conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor și pentru nerespectarea obligației de a purta centura de siguranță ori de a folosi sistemele de protecție pentru copii.
Pregătirea și examinarea viitorilor conducători auto vor urmări o atenție sporit protejării participanților vulnerabili la trafic, cum ar fi pietonii, bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice.
În plus, candidații vor trebui să demonstreze și că înțeleg modul de funcționare a sistemelor moderne de asistență la conducere și a tehnologiilor automatizate instalate pe automobile.
Suspendarea permisului auto, efecte în toată Uniunea Europeană
În prezent, o interdicție aplicată într-o țară diferită de cea care a eliberat permisul poate fi valabilă numai pe teritoriul statului în care a fost comisă abaterea, dar în viitor interdicțiile de a conduce aplicate pentru fapte grave vor putea produce efecte în întreaga UE.
Printre ele se află conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, depășirea limitei de viteză cu cel puțin 50 km/h și producerea, prin conducere imprudentă, a unui accident soldat cu decesul sau rănirea gravă a unei persoane.
În principiu, acest mecanism va fi aplicat atunci când interdicția de a conduce este de cel puțin trei luni, iar șoferul a epuizat căile de atac împotriva deciziei.
Statul în care a fost comisă abaterea va informa țara care a eliberat permisul, iar aceasta va putea extinde sancțiunea la nivelul întregii Uniuni. Noile reguli urmăresc să împiedice șoferii să evite sancțiunile prin trecerea graniței.
Când vor fi aplicate noile reguli în România
În România, directivele europene trebuie transpuse în legislația națională până la 26 noiembrie 2028, dar cele mai multe prevederi urmează să fie aplicate începând cu data de 26 noiembrie 2029. Totuși, unele măsuri - printre care cele referitoare la conducerea însoțită - vor deveni aplicabile mai devreme.
Prin urmare, șoferii români nu trebuie să își schimbe acum permisul auto și nici să facă demersuri suplimentare, deoarece aceste modificări vor fi introduse treptat, după ce România va adapta legislația și infrastructura administrativă.
Prin aceste măsuri, Bruxelles-ul urmărește înjumătățirea numărului deceselor și al rănirilor grave și apropierea de obiectivul „Vision Zero”, care presupune eliminarea aproape completă a victimelor accidentelor rutiere până în 2050. În urmă cu doi ani, 19.940 de persoane și-au pierdut viața pe șoselele din UE, potrivit TVR Info.
Parlamentul European a adoptat, încă de anul trecut, hotărârea prin care s-a decis data limită la care trebuie implementat permisul auto digital.