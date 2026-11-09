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Locale· 1 min citire
Misiune contra cronometru în Masivul Parâng. Turist rătăcit din cauza ninsorii abundente
FOTO: Facebook
Publicat9 nov. 2026, 21:53
Actualizat9 nov. 2026, 21:57
Misiune contracronometru în Masivul Parâng. Salvamontiștii din Hunedoara intervin, luni seară, pentru recuperarea unui turist care s-a rătăcit în zona Vârfului Cârja, din cauza ninsorii abundente. Condițiile meteo dificile îngreunează operațiunea de salvare.
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