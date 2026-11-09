Misiune contra cronometru în Masivul Parâng. Turist rătăcit din cauza ninsorii abundente

Publicat 9 nov. 2026, 21:53 Actualizat 9 nov. 2026, 21:57

Misiune contracronometru în Masivul Parâng. Salvamontiștii din Hunedoara intervin, luni seară, pentru recuperarea unui turist care s-a rătăcit în zona Vârfului Cârja, din cauza ninsorii abundente. Condițiile meteo dificile îngreunează operațiunea de salvare.

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