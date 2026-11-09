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Misiune contra cronometru în Masivul Parâng. Turist rătăcit din cauza ninsorii abundente

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat9 nov. 2026, 21:53
Actualizat9 nov. 2026, 21:57

Misiune contracronometru în Masivul Parâng. Salvamontiștii din Hunedoara intervin, luni seară, pentru recuperarea unui turist care s-a rătăcit în zona Vârfului Cârja, din cauza ninsorii abundente. Condițiile meteo dificile îngreunează operațiunea de salvare.

Turist rătăcit în Masivul Parâng din cauza ninsorii abundente

Acţiune nocturnă în derulare a salvamontiştilor hunedoreni pentru localizarea unui turist în zona Vârfului Carja din Masivul Parâng. Coborând de pe vârf, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile (ninsoare puternică), acesta a pierdut marcajul şi a ajuns undeva pe o vale sudică a masivului

a transmis Salvamont Hunedoara.

Două echipe de salvatori montani au pornit în căutarea turistului, reușind să îl localizeze în zona Piciorului Cârjei.

Salvamontiștii au ajuns la acesta și au constatat că nu prezenta nicio problemă medicală.

După ce s-au asigurat că turistul este în siguranță, salvatorii au început coborârea împreună cu acesta spre baza Salvamont din Stațiunea Parâng. Acțiunea s-a desfășurat în condiții bune.

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