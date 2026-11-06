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Accident rutier la ieșire din Suceava. Două mașini și un autotren au fost implicate: șase copii se numără printre cele 10 victime

Accident rutier / Sursa foto - ISU

Accident rutier / Sursa foto - ISU

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat6 nov. 2026, 15:16
Actualizat6 nov. 2026, 15:17

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme și un autotren s-a produs vineri după-amiază, la ieșirea din municipiul Suceava, în direcția localității Pătrăuți. În cele trei vehicule se aflau 10 persoane, dintre care șase erau minori.

La locul evenimentului au fost mobilizate echipaje de pompieri, SMURD și Serviciul de Ambulanță Județean, pentru acordarea primului ajutor și evaluarea celor implicați.

Zece persoane, printre care șase copii, implicate în accidentul din Suceava

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava, coliziunea a avut loc pe drumul de la ieșirea din municipiu spre Pătrăuți. În accident au fost implicate două autoturisme și un autotren, iar în vehicule se aflau în total 10 persoane.

Având în vedere numărul celor implicați, la fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială dotată cu echipamente pentru descarcerare și o ambulanță SMURD. Misiunea a fost sprijinită de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

O singură persoană a fost transportată la spital

După evaluarea medicală a tuturor celor 10 persoane implicate în accident, salvatorii au stabilit că doar una dintre acestea avea nevoie de transport la spital pentru investigații suplimentare.

„Din fericire, după evaluarea tuturor celor implicaţi în accident, doar o singură persoană a necesitat transportul la spital pentru investigaţii suplimentare”, au transmis reprezentanții ISU Suceava.

Până la acest moment, nu au fost comunicate informații suplimentare despre împrejurările în care s-a produs accidentul.

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