Accident rutier la ieșire din Suceava. Două mașini și un autotren au fost implicate: șase copii se numără printre cele 10 victime

Publicat 6 nov. 2026, 15:16 Actualizat 6 nov. 2026, 15:17

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme și un autotren s-a produs vineri după-amiază, la ieșirea din municipiul Suceava, în direcția localității Pătrăuți. În cele trei vehicule se aflau 10 persoane, dintre care șase erau minori.

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