Rețea de droguri destructurată în Giurgiu! Cocaina, ketamina și canabisul erau vândute ca la piață

O amplă operațiune împotriva traficului de droguri s-a încheiat cu arestarea preventivă a șapte persoane, cu vârste cuprinse între 19 și 35 de ani, în județul Giurgiu. Suspecții sunt acuzați că ar fi comercializat cocaină, ketamină, 4-MMC și canabis, folosind metode menite să le ascundă identitatea și să îngreuneze activitatea anchetatorilor. Tranzacțiile ar fi fost organizate prin aplicații securizate, iar drogurile erau lăsate în locuri prestabilite, de unde cumpărătorii le ridicau pe baza unor coordonate geografice.
Șapte persoane, arestate preventiv într-un dosar de trafic de droguri
Ancheta a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu. Oamenii legii au urmărit activitatea grupului începând din iunie 2026, suspectând existența unei rețele implicate în distribuirea de substanțe interzise în comuna Herăști și în București.
Cei șapte sunt cercetați pentru trafic de droguri de risc și trafic de droguri de mare risc, arată Breaking News Giurgiu. Potrivit informațiilor din anchetă, aceștia nu ar fi vândut substanțele prin întâlniri directe cu persoanele interesate, ci ar fi folosit un sistem de distribuție care limita contactul dintre vânzători și cumpărători.
La 4 noiembrie 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea celor șapte suspecți. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Giurgiu a decis arestarea lor preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Drogurile erau ascunse în locuri secrete, iar plata se făcea inclusiv în criptomonede
Modul de operare descris de anchetatori era unul menit să reducă riscul identificării traficanților. Comunicarea cu potențialii cumpărători s-ar fi realizat prin intermediul unor aplicații securizate de telefonie mobilă.
Substanțele interzise erau ascunse în diferite locuri, stabilite în prealabil, iar cumpărătorii primeau coordonatele geografice pentru a putea recupera pachetele. Această metodă, cunoscută drept „dead-drop”, permite efectuarea tranzacțiilor fără ca vânzătorul și clientul să se întâlnească.
Plățile ar fi fost realizate prin servicii de mobile banking, dar și prin intermediul criptomonedelor, modalități care ar fi fost alese pentru a îngreuna identificarea circuitului banilor.
Printre substanțele pe care suspecții le-ar fi distribuit se numără:
- cocaină;
- ketamină;
- 4-MMC, un drog sintetic;
- canabis.
O parte dintre presupusele tranzacții ar fi avut loc în comuna Herăști, din județul Giurgiu, și în municipiul București. În Capitală, două dintre persoanele cercetate ar fi plasat o cantitate de droguri de mare risc, potrivit anchetatorilor.
12 percheziții și descoperiri importante: cocaină pregătită pentru vânzare și zeci de mii de euro
În timpul investigațiilor, polițiștii și procurorii au reușit să indisponibilizeze cantități de cocaină și ketamină în amestec, 4-MMC și canabis.
Operațiunea a continuat cu 12 percheziții domiciliare, efectuate la data de 4 noiembrie. În urma descinderilor, anchetatorii au descoperit 59 de doze de cocaină pregătite pentru comercializare, precum și sume importante de bani.
Mai exact, au fost ridicați 29.350 de euro și 53.000 de lei. De asemenea, polițiștii au identificat și alte mijloace de probă care urmează să fie analizate în cadrul dosarului penal.
Ancheta DIICOT continuă. Rețeaua ar putea avea ramificații mai extinse
Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și al Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale, identificarea eventualelor legături ale suspecților și clarificarea circuitului drogurilor și al banilor.
Anchetatorii încearcă să stabilească dacă rețeaua destructurată avea și alte ramificații și să determine amploarea distribuției de substanțe interzise.