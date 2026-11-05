Rețea de droguri destructurată în Giurgiu! Cocaina, ketamina și canabisul erau vândute ca la piață

Publicat 5 nov. 2026, 22:41 Actualizat 5 nov. 2026, 22:42

O amplă operațiune împotriva traficului de droguri s-a încheiat cu arestarea preventivă a șapte persoane, cu vârste cuprinse între 19 și 35 de ani, în județul Giurgiu. Suspecții sunt acuzați că ar fi comercializat cocaină, ketamină, 4-MMC și canabis, folosind metode menite să le ascundă identitatea și să îngreuneze activitatea anchetatorilor. Tranzacțiile ar fi fost organizate prin aplicații securizate, iar drogurile erau lăsate în locuri prestabilite, de unde cumpărătorii le ridicau pe baza unor coordonate geografice.

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