O femeie a murit și alte patru persoane, printre care un copil, au ajuns la spital după un accident grav în Suceava

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 5 nov. 2026, 09:15

Un accident grav s-a produs joi dimineață, 5 noiembrie, în localitatea Volovăț, județul Suceava, după ce două autoturisme s-au ciocnit violent. O femeie și-a pierdut viața, iar alte patru persoane, printre care și un minor, au fost rănite și transportate la spital. Victima a fost găsită inconștientă de echipajele de intervenție, iar medicii au început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, femeia nu a mai putut fi salvată.

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