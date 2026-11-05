O femeie a murit și alte patru persoane, printre care un copil, au ajuns la spital după un accident grav în Suceava

Un accident grav s-a produs joi dimineață, 5 noiembrie, în localitatea Volovăț, județul Suceava, după ce două autoturisme s-au ciocnit violent. O femeie și-a pierdut viața, iar alte patru persoane, printre care și un minor, au fost rănite și transportate la spital. Victima a fost găsită inconștientă de echipajele de intervenție, iar medicii au început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, femeia nu a mai putut fi salvată.
O femeie a murit după impactul dintre două mașini
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, accidentul a avut loc pe raza localității Volovăț și a implicat două autoturisme. În urma coliziunii, cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, una dintre victimele adulte fiind găsită în stare de inconștiență. Echipajele medicale au început manevrele de resuscitare la fața locului, însă femeia nu a răspuns intervenției, iar medicii au fost nevoiți să declare decesul. Autoritățile nu au comunicat, deocamdată, vârsta acesteia sau alte informații despre identitatea sa.
Patru persoane, printre care și un minor, au ajuns la spital
Celelalte patru persoane implicate în accident au supraviețuit impactului, însă au suferit diferite traumatisme. Printre răniți se află și un minor, a cărui vârstă nu a fost precizată de autorități. Victimele erau conștiente în momentul în care au fost preluate de echipajele medicale și au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe din Suceava pentru investigații și tratament. Până în acest moment, nu au fost oferite detalii suplimentare despre gravitatea leziunilor suferite de cele patru persoane.
La locul accidentului au intervenit pompierii militari cu două autospeciale dotate cu echipamente pentru descarcerare și o ambulanță SMURD. Misiunea a fost sprijinită și de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. Salvatorii au acordat primul ajutor victimelor, în timp ce personalul medical a încercat să o resusciteze pe femeia aflată în stare critică. Împrejurările exacte în care cele două autoturisme s-au ciocnit nu au fost precizate în informațiile comunicate până acum.
46 de oameni au murit în accidente rutiere în Suceava, în primele nouă luni din 2026
Accidentul din Volovăț vine în contextul unui bilanț îngrijorător al victimelor de pe șoselele din județul Suceava. Potrivit datelor prezentate de polițiști, în primele nouă luni ale anului 2026 au fost înregistrate 84 de accidente rutiere grave, în urma cărora 46 de persoane și-au pierdut viața. Alte 44 de persoane au fost rănite grav și 48 au suferit răni ușoare. Deși numărul accidentelor grave a scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut, numărul persoanelor decedate a crescut cu șapte.
Conform analizei polițiștilor suceveni, printre principalele cauze ale accidentelor grave din județ se numără viteza neadaptată la condițiile de drum, deplasarea neregulamentară a pietonilor pe carosabil, conducerea sub influența alcoolului și depășirile neregulamentare. Aceste date descriu situația generală a accidentelor din județ și nu stabilesc cauza coliziunii produse joi dimineață în Volovăț.