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Cod galben de inundații pe râurile din cinci județe, valabil până joi. Harta zonelor vizate

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 4 nov. 2026, 11:22

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare de Cod galben de inundații, valabilă până joi, la ora 12:00, pe râuri din bazinele hidrografice Călmăţui, Vedea şi Neajlov, aferente judeţelor Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa şi Giurgiu, care traversează județele Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Giurgiu.

Cod galben de inundații pe râurile din cinci județe

Ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării viiturilor, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri pe anumite cursuri de apă, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie

au transmis hidrologii, într-un comunicat de presă.
harta INHGA- viituri

Recomandările hidrologilor

Atenționarea hidrologică, valabilă în intervalul 4 noiembrie, ora 10:00 – 5 noiembrie, ora 12:00, vizează râuri din bazinele hidrografice Călmățui, Vedea și Neajlov, de pe raza județelor Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Giurgiu.

Recomandăm populaţiei din zonele vizate să manifeste prudenţă, să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă şi traversarea zonelor inundate şi să respecte indicaţiile autorităţilor locale

au transmis reprezentanții INHGA.
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