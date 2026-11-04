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Locale· 1 min citire
Cod galben de inundații pe râurile din cinci județe, valabil până joi. Harta zonelor vizate
FOTO: Arhivă
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare de Cod galben de inundații, valabilă până joi, la ora 12:00, pe râuri din bazinele hidrografice Călmăţui, Vedea şi Neajlov, aferente judeţelor Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa şi Giurgiu, care traversează județele Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Giurgiu.
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