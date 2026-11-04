Accident rutier pe E70. Scurgeri de combustibil după impactul dintre mașini

Mai multe autoturisme au fost implicate azi, 4 noiembrie 2026, într-un accident rutier produs pe drumul european E70, între Peretu și Roșiori, județul Teleorman. În urma impactului, pe carosabil s-au înregistrat scurgeri de combustibil, iar pompierii au intervenit pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu.
Pompierii au intervenit pentru prevenirea unui incendiu
Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Inspectoratului Situațiilor de Urgență (ISU) Teleorman, la locul accidentului au fost trimise o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.
Salvatorii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, după ce au fost semnalate scurgeri de combustibil pe partea carosabilă.
Intervenția a vizat înlăturarea riscului de incendiu și securizarea zonei în care s-a produs accidentul.
Accidentul nu s-a soldat cu victime
Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma evenimentului rutier, potrivit informațiilor publicate de presa locală pe baza datelor transmise de ISU Teleorman.
După încheierea intervenției pentru asigurarea măsurilor de Prevenirea și Stingerea Incendiilor (PSI), cazul a rămas în atenția autorităților competente, care urmează să stabilească împrejurările producerii accidentului.