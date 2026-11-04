Accident rutier pe E70. Scurgeri de combustibil după impactul dintre mașini

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 4 nov. 2026, 12:17

Mai multe autoturisme au fost implicate azi, 4 noiembrie 2026, într-un accident rutier produs pe drumul european E70, între Peretu și Roșiori, județul Teleorman. În urma impactului, pe carosabil s-au înregistrat scurgeri de combustibil, iar pompierii au intervenit pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu.

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