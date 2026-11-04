Accident naval în Marea Neagră. MAI, operațiune de salvare a șapte marinari turci, după scufundarea unui remorcher

O operațiune de salvare a fost declanșată miercuri dimineață, 4 noiembrie 2026, în Marea Neagră, în apropierea stațiunii Neptun, după ce un remorcher turcesc a intrat în coliziune cu o altă navă. Șapte marinari turci se aflau la bordul remorcherului AYAZ BEY, iar autoritățile române au mobilizat mai multe ambarcațiuni pentru a interveni. Potrivit ultimelor informații transmise, trei membri ai echipajului au fost preluați de o altă navă, în timp ce ceilalți patru au refuzat evacuarea.
Cum s-a produs accidentul naval din Marea Neagră
Remorcherul AYAZ BEY, aflat sub pavilion turcesc, a transmis un mesaj internațional de primejdie (MAYDAY) în jurul orei 04:20, după ce a intrat în coliziune cu nava MENTOR, care naviga sub pavilion Antigua și Barbuda. În momentul producerii incidentului, remorcherul participa, alături de RAMAZAN BEY, la o operațiune de transport maritim. Cele două remorchere tractau nava MENTOR, care fusese avariată anterior în apele ucrainene, în apropierea portului Odesa, și urma să ajungă în Turcia. Nava remorcată nu avea echipaj la bord.
Incidentul s-a produs în condiții meteorologice dificile, după ce legăturile de remorcare s-au rupt în timpul nopții, din cauza vremii nefavorabile. Echipajele au reușit ulterior să refacă legăturile, însă remorcherul AYAZ BEY a intrat în coliziune cu nava pe care o tracta. În comunicarea inițială a autorităților s-a precizat că remorcherul s-a scufundat, informație care intră însă în contradicție cu actualizarea transmisă ulterior, potrivit căreia acesta se află ancorat.
Trei marinari au fost preluați de remorcherul ODIN. Ce s-a întâmplat cu ceilalți patru
Potrivit ultimei actualizări, trei dintre cei șapte membri ai echipajului au fost preluați de remorcherul ODIN, aflat sub pavilion olandez. Aceștia urmează să fie transportați în portul Mangalia, unde vor fi debarcați. În schimb, ceilalți patru marinari au refuzat evacuarea, declarând că nu au nevoie de asistență. Autoritățile au precizat, de asemenea, că remorcherul AYAZ BEY este în prezent ancorat. Nu au fost oferite alte detalii despre situația navei sau despre eventuale persoane rănite în urma coliziunii.
Intervenție a MAI și ARSVOM, în condiții de vreme extrem de dificilă
Pentru operațiunea de căutare și salvare au fost mobilizate două nave ale Ministerului Afacerilor Interne. Una aparține Poliției de Frontieră, prin Garda de Coastă, iar cealaltă Inspectoratului pentru Situații de Urgență. La intervenție participă și nava SAR ARES, aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM). Operațiunea este coordonată de Centrul Maritim de Coordonare a Salvării (MRCC), care gestionează intervenția echipajelor trimise în zona incidentului.