Accident naval în Marea Neagră. MAI, operațiune de salvare a șapte marinari turci, după scufundarea unui remorcher

Publicat 4 nov. 2026, 07:48 Actualizat 4 nov. 2026, 07:54

O operațiune de salvare a fost declanșată miercuri dimineață, 4 noiembrie 2026, în Marea Neagră, în apropierea stațiunii Neptun, după ce un remorcher turcesc a intrat în coliziune cu o altă navă. Șapte marinari turci se aflau la bordul remorcherului AYAZ BEY, iar autoritățile române au mobilizat mai multe ambarcațiuni pentru a interveni. Potrivit ultimelor informații transmise, trei membri ai echipajului au fost preluați de o altă navă, în timp ce ceilalți patru au refuzat evacuarea.

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