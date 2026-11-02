Aeroportul Arad a preluat zborurile de la Timișoara pentru trei săptămâni. 50.000 de pasageri sunt afectați

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 2 nov. 2026, 11:31

Aeroportul din Arad a preluat, începând de luni dimineață, zborurile companiilor aeriene care operează în mod obișnuit pe Aeroportul Internațional Timișoara. Măsura este valabilă pentru următoarele trei săptămâni, interval în care la baza aeriană din Timișoara sunt programate lucrări de modernizare. Astfel, aproximativ 50.000 de pasageri sunt așteptați să tranziteze Aeroportul Arad în această perioadă.

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