Patru cutremure s-au produs duminică în zona Vrancea. Ce magnitudini au avut și unde s-au resimțit

Patru cutremure au fost înregistrate în zona seismică Vrancea în noaptea de sâmbătă spre duminică, cel mai puternic având magnitudinea de 3,6. Seismele s-au produs la adâncimi cuprinse între 69,9 și 144,4 kilometri, la intervale de câteva zeci de minute. Duminică dimineață, un cutremur cu aceeași magnitudine a fost raportat și în Marea Neagră.
Patru cutremure în zona Vrancea
Primul cutremur s-a produs la ora 00:46, a avut magnitudinea de 3 grade și s-a înregistrat la o adâncime de 69,9 kilometri. Epicentrul acestuia s-a aflat la 35 de kilometri sud de Focșani, 71 de kilometri sud de Buzău și 89 de kilometri est de Brașov.
Al doilea seism, cu magnitudinea de 3,6 grade, a fost înregistrat la ora 01:35:30, în județul Vrancea, la o adâncime de 124,4 kilometri. Epicentrul s-a aflat la 37 de kilometri sud de Focșani, 64 de kilometri sud de Buzău și 85 de kilometri est de Brașov.
La ora 02:26:26 s-a produs al treilea cutremur, cu magnitudinea de 2,1 grade, la o adâncime de 110,3 kilometri, tot în zona Vrancea. Epicentrul acestuia a fost localizat la 37 de kilometri sud de Focșani, 68 de kilometri sud de Buzău și 87 de kilometri est de Brașov.
Cel de-al patrulea cutremur a fost înregistrat la ora 06:33:38, în județul Buzău. Seismul a avut magnitudinea de 2,5 grade și s-a produs la o adâncime de 144,4 kilometri, la 49 de kilometri sud de Buzău, 57 de kilometri sud de Focșani și 70 de kilometri est de Brașov.
Al cincilea cutremur, în Marea Neagră
Un alt cutremur, al cincilea din seria înregistrată duminică, s-a produs la ora 07:03 în Marea Neagră și a avut magnitudinea de 3,6.
Un cutremur de 4,8 s-a produs în Vrancea pe 19 octombrie
Vă reamintim că, pe 19 octombrie, zona seismică Vrancea a fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea de 4,8, produs la o adâncime de 76,5 kilometri.
În ziua de 19 Octombrie 2026, la ora 11:52:00 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea (EWS) M 4.8, la adâncimea de 76.5 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 46km SE de Brasov, 53km SE de Sfantu-Gheorghe, 56km N de Ploiesti, 64km S de Buzau, 78km NE de Targoviste, 86km S de Focsani.
S-a detectat un cutremur în zona seismică Vrancea, cu magnitudinea estimată la 4,8 și adâncimea estimată de 76,5 km. Efectele cutremurului se vor simți diferit în funcție de locația în care vă aflați
a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului., pe Facebook.