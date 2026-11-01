Patru cutremure s-au produs duminică în zona Vrancea. Ce magnitudini au avut și unde s-au resimțit

Publicat 1 nov. 2026, 09:20 Actualizat 1 nov. 2026, 09:33

Patru cutremure au fost înregistrate în zona seismică Vrancea în noaptea de sâmbătă spre duminică, cel mai puternic având magnitudinea de 3,6. Seismele s-au produs la adâncimi cuprinse între 69,9 și 144,4 kilometri, la intervale de câteva zeci de minute. Duminică dimineață, un cutremur cu aceeași magnitudine a fost raportat și în Marea Neagră.

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