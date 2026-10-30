Alertă în Constanța! Un copil de 9 ani a dispărut. Poliția cere ajutorul populației pentru găsirea băiatului

Este alertă în municipiul Constanța, după dispariția unui băiat în vârstă de 9 ani. Copilul a plecat de la domiciliu vineri, 30 octombrie 2026, și nu s-a mai întors, iar polițiștii au început căutările și solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea acestuia.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, oamenii legii au fost sesizați în jurul orei 19:00 cu privire la dispariția minorului.
Sesizarea a fost preluată de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Secția 3, care au demarat verificările pentru găsirea băiatului.
Cine este copilul dispărut din Constanța
Minorul se numește MARIAN ROBERT - ANDREI și are 9 ani. Conform descrierii furnizate de polițiști, acesta are părul șaten și ochii căprui.
Copilul ar fi plecat voluntar de la domiciliu, însă nu a revenit până la momentul sesizării autorităților.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care a dispărut băiatul și pentru localizarea acestuia.
Apelul poliției către populație
Autoritățile fac apel la persoanele care l-au văzut pe copil sau care dețin informații ce ar putea ajuta la găsirea lui să anunțe imediat poliția.
Orice detaliu poate fi important pentru identificarea și localizarea minorului.
Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să sune la numărul unic de urgență 112.
Polițiștii continuă acțiunile de căutare și verificările pentru găsirea copilului dispărut din Constanța.