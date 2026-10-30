Alertă în Constanța! Un copil de 9 ani a dispărut. Poliția cere ajutorul populației pentru găsirea băiatului

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 30 oct. 2026, 21:29

Este alertă în municipiul Constanța, după dispariția unui băiat în vârstă de 9 ani. Copilul a plecat de la domiciliu vineri, 30 octombrie 2026, și nu s-a mai întors, iar polițiștii au început căutările și solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea acestuia.

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