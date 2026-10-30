Alertă în Sălaj: trei copii de 11, 13 și 14 ani au dispărut fără urmă. Poliția cere ajutorul populației

Alertă în județul Sălaj, după dispariția a trei copii cu vârste de 11, 13 și 14 ani. Minorii au plecat de pe un teren viran din localitatea Borla, comuna Bocșa, și nu s-au mai întors. Polițiștii au făcut publice numele, semnalmentele și hainele pe care le purtau în momentul plecării, în speranța că vor obține informații care să ajute la găsirea lor.
Dispariția a fost semnalată joi, 29 octombrie 2026, în jurul orei 16:30, când polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Zalău au fost anunțați că cei trei minori sunt de negăsit. Este vorba despre Rostaș Denis Antonio, în vârstă de 11 ani, Rostaș Raluca Mădălina, de 13 ani, și Rostaș Ioan, de 14 ani. Potrivit informațiilor transmise de autorități, copiii au plecat voluntar de pe un teren viran din satul Borla, iar locul în care se află nu este cunoscut.
Cine sunt cei trei copii dispăruți în Sălaj. Semnalmentele făcute publice de Poliție
Rostaș Denis Antonio, în vârstă de 11 ani, are aproximativ 1,55 metri înălțime și cântărește în jur de 45 de kilograme. Băiatul are părul scurt, ochii căprui și fața ovală. La momentul dispariției, acesta purta o geacă de culoare neagră.
Rostaș Raluca Mădălina, în vârstă de 13 ani, are aproximativ 1,50 metri înălțime și o greutate de 50 de kilograme. Fata are părul șaten și ochii căprui, iar în momentul plecării era îmbrăcată cu pantaloni roz, cu o dungă neagră. Aceste detalii ar putea ajuta persoanele care au văzut-o să o recunoască. Cel de-al treilea copil dispărut este Rostaș Ioan, în vârstă de 14 ani. Băiatul are o înălțime de aproximativ 1,50 metri, cântărește în jur de 45 de kilograme, are părul scurt și ochii căprui. La momentul plecării, acesta purta un trening de culoare gri.
Poliția cere ajutorul populației pentru găsirea celor trei minori
Oamenii legii solicită sprijinul tuturor persoanelor care i-ar fi putut vedea pe cei trei copii sau care dețin informații despre locul în care aceștia s-ar putea afla. Orice detaliu legat de deplasările minorilor sau de locurile în care au fost observați poate fi important pentru stabilirea împrejurărilor dispariției. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.
Până la momentul comunicării dispariției, autoritățile nu au oferit alte informații despre motivele pentru care cei trei copii au plecat și nici despre direcția în care s-ar fi deplasat.