Indicatoare noi pe A1 și A11. Drumarii încearcă să oprească șoferii care intră pe contrasens

Șoferii care circulă pe autostrăzile A1 și A11, din vestul României, vor întâlni mai multe indicatoare de avertizare, montate pentru a preveni accidentele provocate de cei care intră pe contrasens. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara a anunțat joi, 29 octombrie, că au fost amplasate panouri suplimentare cu mesajul „STOP - ACCESUL INTERZIS”, în special în apropierea intrărilor și ieșirilor de pe autostradă, dar și a parcărilor și spațiilor de servicii.
Măsura vine în condițiile în care continuă să existe șoferi care greșesc direcția și ajung să circule pe sensul opus, punându-și în pericol atât propria viață, cât și pe cea a celorlalți participanți la trafic.
Indicatoare noi pe A1 și A11. Mesajul care îi avertizează pe șoferi că au greșit drumul
Noile panouri sunt mari, au un fundal galben și afișează un mesaj care nu lasă loc de interpretări: „STOP - ACCESUL INTERZIS”. Acestea au fost montate în zonele în care șoferii pot confunda intrarea cu ieșirea de pe autostradă sau pot alege din greșeală o bretea care duce pe sensul opus. Indicatoarele nu înlocuiesc semnele rutiere deja existente, ci sunt puse suplimentar, tocmai pentru a atrage mai bine atenția.
Reprezentanții DRDP Timișoara spun că astfel de panouri sunt instalate de câțiva ani, iar lucrările continuă în locurile unde se observă că este nevoie de avertizări mai vizibile. Scopul este simplu: șoferii să își dea seama la timp că au greșit direcția și să nu ajungă pe autostradă în fața mașinilor care circulă regulamentar.
De ce sunt necesare noile indicatoare. O singură greșeală poate provoca un accident grav
Intrarea pe contrasens este una dintre cele mai periculoase situații care pot apărea pe autostradă, mai ales pentru că șoferii circulă cu viteze mari și nu se așteaptă să întâlnească o mașină venind direct spre ei. Problemele pot apărea în special în apropierea nodurilor rutiere, unde există mai multe bretele, dar și la ieșirea din spațiile de servicii.
Un șofer care nu este atent la indicatoare poate alege drumul greșit și poate ajunge, în numai câteva secunde, într-o situație extrem de periculoasă. Tocmai de aceea, drumarii au decis să facă avertizările mult mai vizibile. Panourile galbene sunt gândite astfel încât să fie observate rapid, inclusiv de șoferii care nu cunosc zona sau care circulă pentru prima dată pe aceste autostrăzi.
Un șofer a provocat un accident pe A1 și a continuat să meargă pe contrasens
Pericolul nu este doar unul teoretic. În septembrie 2026, un șofer a fost filmat în timp ce circula pe contrasens pe autostrada A1, între Timișoara și Arad. Bărbatul a ajuns să lovească un autoturism, iar în accident au fost implicate și alte două mașini. Cu toate acestea, în loc să oprească, și-a continuat drumul pe sensul greșit, printre vehiculele care circulau regulamentar.
Imaginile au fost surprinse de camera de bord a unui alt participant la trafic, care a reușit să evite impactul și a sunat la 112. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. După acest incident pe contrasens pe autostrada A1, polițiștii l-au identificat pe șofer și l-au sancționat cu 4.325 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru cinci luni.
Ce amendă riscă șoferii care circulă pe contrasens pe autostradă
Șoferii care intră pe contrasens pe autostradă riscă sancțiuni serioase, chiar și atunci când nu provoacă un accident. Potrivit Codului Rutier, circulația pe sensul opus celui permis pe autostradă se sancționează cu amendă din clasa a IV-a și suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile.
Dacă șoferul comite și alte abateri sau provoacă un accident, pot apărea sancțiuni suplimentare, în funcție de ce s-a întâmplat. Dincolo de amendă și de pierderea permisului, cel mai mare risc rămâne un impact frontal cu un alt vehicul. La vitezele cu care se circulă pe autostradă, o asemenea coliziune poate avea urmări dramatice. Drumarii le recomandă șoferilor să fie foarte atenți la intrări, ieșiri și indicatoarele rutiere, pentru a evita astfel de situații.