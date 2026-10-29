Indicatoare noi pe A1 și A11. Drumarii încearcă să oprească șoferii care intră pe contrasens

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 oct. 2026, 13:45

Șoferii care circulă pe autostrăzile A1 și A11, din vestul României, vor întâlni mai multe indicatoare de avertizare, montate pentru a preveni accidentele provocate de cei care intră pe contrasens. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara a anunțat joi, 29 octombrie, că au fost amplasate panouri suplimentare cu mesajul „STOP - ACCESUL INTERZIS”, în special în apropierea intrărilor și ieșirilor de pe autostradă, dar și a parcărilor și spațiilor de servicii.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre restrictii autostradaaccidente romania