Criza de la Cernavodă se prelungește! Reactoarele nu pornesc în noiembrie. Avertismentul autorităților

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 oct. 2026, 07:15

România rămâne în alertă energetică pentru încă 30 de zile, după ce autoritățile au decis prelungirea măsurilor speciale privind funcționarea Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a fost publicată miercuri seară, 28 octombrie, în Monitorul Oficial, pe fondul nivelului extrem de scăzut al Dunării.

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