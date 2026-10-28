Restricții de circulație pe A1! Șoferii vor putea circula pe o singură bandă. Zonele afectate

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 oct. 2026, 12:47

Atenție, șoferi! Noi restricții de circulație au fost anunțate miercuri, 28 octombrie, pe autostrada A1, în județul Timiș. Autoritățile au decis închiderea unor benzi pentru efectuarea lucrărilor de consolidare a carosabilului, iar în anumite zone traficul se va desfășura pe o singură bandă. Sunt vizate sectoare dintre nodurile rutiere Margina și Traian Vuia, atât pe sensul spre Timișoara, Arad și Nădlac, cât și pe cel spre Deva. Șoferii sunt avertizați să circule cu prudență și să respecte semnalizarea temporară.

Distribuie articolul