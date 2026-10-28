Restricții de circulație pe A1! Șoferii vor putea circula pe o singură bandă. Zonele afectate

Atenție, șoferi! Noi restricții de circulație au fost anunțate miercuri, 28 octombrie, pe autostrada A1, în județul Timiș. Autoritățile au decis închiderea unor benzi pentru efectuarea lucrărilor de consolidare a carosabilului, iar în anumite zone traficul se va desfășura pe o singură bandă. Sunt vizate sectoare dintre nodurile rutiere Margina și Traian Vuia, atât pe sensul spre Timișoara, Arad și Nădlac, cât și pe cel spre Deva. Șoferii sunt avertizați să circule cu prudență și să respecte semnalizarea temporară.
Restricții pe A1, la kilometrul 426. Se închid prima bandă și banda de urgență
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara a anunțat că, în perioada următoare, vor fi instituite noi restricții de circulație pe autostrada A1, între nodurile Margina și Traian Vuia, în zona kilometrului 426. Măsurile îi vizează pe șoferii care circulă spre Timișoara, Arad și Nădlac. Pe acest sector, banda întâi și banda de urgență vor fi închise, iar traficul va fi permis exclusiv pe banda a doua. Restricțiile sunt necesare pentru efectuarea unor lucrări de remediere a carosabilului, executate în perioada de garanție de constructorul Webuild Group România.
Alte restricții pe A1, la kilometrii 426 și 436. Lucrări și pe sensul spre Deva
Noile restricții se adaugă celor deja instituite pe alte sectoare ale autostrăzii A1. În zona kilometrului 436 sunt în vigoare măsuri similare, tot pentru lucrări de consolidare a carosabilului. De asemenea, pe sensul de mers spre Deva, între kilometrii 426 și 427, înainte de coborârea către nodul rutier Margina și DN 68A, se desfășoară intervenții care impun restricționarea traficului.
Potrivit informațiilor publicate de DRDP Timișoara, pe sectorul cuprins între kilometrii 426+800 și 427+500, restricțiile au fost introduse pe 19 octombrie și sunt programate până pe 2 noiembrie 2026, la ora 12:00. În această zonă, circulația se desfășoară exclusiv pe banda a doua, prima bandă și banda de urgență fiind închise. Semnalizarea temporară este menținută inclusiv noaptea și în weekend. În schimb, pentru noile intervenții anunțate miercuri, pe sensul spre Timișoara, autoritățile nu au comunicat încă un interval exact de aplicare a restricțiilor.
Și între Traian Vuia și Balinț se lucrează pe A1. Restricțiile sunt programate până în noiembrie
Șoferii care tranzitează județul Timiș trebuie să țină cont și de lucrările de asfaltare începute pe 15 octombrie pe autostrada A1, între Traian Vuia și nodul rutier Balinț/A6. Intervențiile vizează sectorul cuprins între kilometrii 449 și 459, pe o lungime de aproximativ 10 kilometri. Constructorii execută lucrări de frezare, reparații și așternere a unui nou strat de asfalt. Pentru realizarea acestora, a fost demontat parapetul median, iar traficul de pe sensul de ieșire din țară a fost deviat temporar pe calea opusă. După finalizarea primei etape, lucrările și devierea circulației vor fi mutate pe celălalt sens.
Potrivit calendarului publicat de DRDP Timișoara, reluarea circulației în condiții normale este estimată pentru 20 noiembrie 2026, ora 12:00. Lucrările au loc în apropierea unui sector important al autostrăzii, unde autoritățile urmăresc și finalizarea tronsonului A1 Margina-Holdea, inclusă în programul guvernamental cu termen în 2027.
Ce trebuie să știe șoferii care circulă pe A1 în perioada lucrărilor
Reducerea numărului de benzi disponibile poate provoca încetiniri ale circulației, în special în perioadele aglomerate și în apropierea nodurilor rutiere. Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să reducă viteza înainte de intrarea în zonele de șantier, să păstreze distanța față de celelalte vehicule și să evite schimbările bruște de bandă. O atenție deosebită trebuie acordată semnalizării temporare, mai ales pe sectoarele unde prima bandă și banda de urgență sunt închise. Șoferii care urmează să tranziteze autostrada A1, în județul Timiș, sunt sfătuiți să verifice condițiile de trafic înainte de plecare, deoarece restricțiile pot fi modificate în funcție de evoluția lucrărilor.