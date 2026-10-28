Accident grav în Mureș! Patru victime, una resuscitată după impact. Elicopterul SMURD, chemat de urgență

Accident grav, miercuri dimineață, 28 octombrie, în localitatea Grebenișu de Câmpie, județul Mureș. Două autoturisme au fost implicate într-o coliziune violentă, în urma căreia patru persoane au fost rănite. Una dintre victime a intrat în stop cardiorespirator, însă medicii au reușit să o resusciteze. O altă persoană a rămas blocată într-una dintre mașini și a fost scoasă de pompieri. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de salvare, inclusiv un elicopter SMURD, iar circulația a fost blocată pe ambele sensuri.
Accidentul s-a produs pe strada Principală din localitatea Grebenișu de Câmpie. În urma impactului dintre cele două autoturisme, patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit primelor informații transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș, una dintre victime a fost găsită în stop cardiorespirator. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, reușind să îi restabilească funcțiile vitale.
În urma evaluărilor, persoana a fost încadrată în cod roșu și urma să fie transportată la Unitatea de Primiri Urgențe din Târgu Mureș pentru îngrijiri de specialitate. Celelalte trei victime au fost încadrate în cod galben, având nevoie de investigații și tratament medical.
O victimă, scoasă dintre fiarele mașinii. Elicopterul SMURD a intervenit de urgență
În urma coliziunii, una dintre persoanele rănite a rămas blocată în interiorul unui autoturism. Pompierii au intervenit pentru extragerea acesteia și au predat-o echipajului medical. Victima a fost preluată de elicopterul SMURD, pentru a fi transportată la Unitatea de Primiri Urgențe din Târgu Mureș. Alte două persoane rănite au fost preluate de echipajele SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean Mureș. Acestea au fost evaluate și îngrijite în ambulanțe, urmând să fie transportate ulterior la spital. La locul accidentului au intervenit pompierii militari din cadrul Secției Sărmașu, cu o autospecială de intervenție, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Mureș.
Circulație blocată pe ambele sensuri. Intervenția salvatorilor a mobilizat mai multe echipaje
Accidentul a provocat blocarea completă a circulației pe strada Principală din Grebenișu de Câmpie. Potrivit actualizării transmise la ora 8:31, traficul era în continuare oprit pe ambele sensuri, pentru a permite intervenția pompierilor și a personalului medical. Echipajele au acționat pentru salvarea persoanelor rănite, scoaterea victimei blocate în autoturism și asigurarea zonei în care s-a produs impactul. Cauzele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite în urma cercetărilor, conform Cuvantul-liber.ro.
Accidente grave în județul Mureș. Alte intervenții de amploare ale echipajelor SMURD
Accidentul de la Grebenișu de Câmpie vine la două săptămâni după un alt eveniment rutier care a mobilizat numeroase echipaje de intervenție în județul Mureș. Pe 14 octombrie 2026, un accident între un autocar și un camion s-a produs pe DN 13, în localitatea Mihai Viteazu. În cele două vehicule se aflau 18 persoane, iar două dintre acestea au avut nevoie de evaluare medicală. La locul accidentului au fost trimise mai multe echipaje SMURD, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean și autospeciale ale pompierilor.