Accident grav în Mureș! Patru victime, una resuscitată după impact. Elicopterul SMURD, chemat de urgență

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 oct. 2026, 10:31

Accident grav, miercuri dimineață, 28 octombrie, în localitatea Grebenișu de Câmpie, județul Mureș. Două autoturisme au fost implicate într-o coliziune violentă, în urma căreia patru persoane au fost rănite. Una dintre victime a intrat în stop cardiorespirator, însă medicii au reușit să o resusciteze. O altă persoană a rămas blocată într-una dintre mașini și a fost scoasă de pompieri. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de salvare, inclusiv un elicopter SMURD, iar circulația a fost blocată pe ambele sensuri.

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