Autostrada Sibiu-Pitești: Lotul 4 se deschide în noiembrie. Anunțul ministrului Transporturilor
Autostrada Sibiu - Pitești
Vești importante pentru șoferii care așteaptă finalizarea Autostrăzii Sibiu-Pitești. Lotul 4, care face legătura între Curtea de Argeș și Tigveni, este gata în proporție de 99,22%, iar circulația ar urma să fie deschisă în luna noiembrie, a anunțat marți ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa. În schimb, lucrările de pe alte două tronsoane ale autostrăzii sunt încetinite de un blocaj administrativ. Constructorii pot lucra doar pe 45% din capacitatea șantierelor, din cauza acordului de mediu revizuit, care nu a fost încă deblocat.
Autostrada Sibiu-Pitești: Lotul 4 se deschide în noiembrie. Stadiu 99,22%
Ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a mers marți, 27 octombrie, pe șantierul lotului 4 al Autostrăzii Sibiu-Pitești, unde a verificat stadiul lucrărilor și sistemele de siguranță instalate în tunelul Momaia. Tronsonul are o lungime de aproximativ 10 kilometri și face legătura între localitățile Tigveni și Curtea de Argeș. Potrivit ministrului, lucrările au ajuns la un stadiu fizic de 99,22%, iar deschiderea circulației este prevăzută pentru luna noiembrie.
Oficialul nu a anunțat o dată exactă pentru inaugurare, însă a dat asigurări că șoferii vor putea circula pe acest tronson în noiembrie. Secțiunea 4 a autostrăzii este construită de compania austriacă PORR, iar lucrările au avansat mai repede decât prevedea calendarul inițial. Termenul contractual de finalizare este februarie 2027, ceea ce înseamnă că deschiderea ar putea avea loc cu aproximativ trei luni mai devreme.
Tunelul Momaia, pregătit pentru deschidere. Peste 2.500 de camere și senzori vor supraveghea traficul
Una dintre cele mai importante lucrări de pe lotul 4 este tunelul Momaia, care are o lungime de 1,35 kilometri. Ministrul Transporturilor a verificat sistemele de siguranță instalate în interiorul acestuia și a explicat că tunelul este dotat cu aproximativ 2.500 de puncte de monitorizare. Acestea includ camere video și senzori inteligenți, care vor supraveghea permanent circulația și vor identifica eventualele incidente sau obstacole apărute pe carosabil.
Sistemele pot declanșa automat măsuri de siguranță, inclusiv închiderea unei benzi de circulație sau a unei întregi galerii, în funcție de gravitatea situației.
Tunelul va fi monitorizat dintr-un centru special amenajat la Curtea de Argeș, dotat cu 14 monitoare și 36 de calculatoare. Activitatea va fi asigurată de 11 specialiști, care vor lucra în ture, 24 de ore din 24. Pentru sfârșitul lunii noiembrie sunt programate testele finale ale sistemelor de monitorizare, prevenire și intervenție, împreună cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență.
Verificările vor include simulări de incendiu, exerciții pentru stingerea focului și testarea sistemelor de control al traficului. Circulația va putea fi deschisă după finalizarea acestor proceduri obligatorii de siguranță. În interiorul tunelului Momaia, viteza maximă permisă va fi de 80 km/h.
Probleme mari pe alte două loturi ale A1. Constructorii lucrează la doar 45% din capacitatea șantierelor
Dacă lotul 4 este aproape gata, situația este diferită pe celelalte două secțiuni montane ale Autostrăzii Sibiu-Pitești. Pe lotul 2, dintre Boița și Cornetu, și pe lotul 3, dintre Cornetu și Tigveni, lucrările nu pot avansa la capacitate maximă din cauza acordului de mediu revizuit, care este în continuare blocat. Ministrul Transporturilor susține că activitatea pe aceste șantiere este limitată la 45% din capacitate, ceea ce împiedică desfășurarea lucrărilor în ritmul necesar.
Oficialul a precizat că problema trebuie rezolvată cât mai repede, astfel încât constructorii să poată lucra pe toate zonele prevăzute în proiect.
Întâlnire de urgență între miniștrii Transporturilor și Mediului. Ce se întâmplă cu lucrările blocate
Ștefan Ovidiu Popa a anunțat că miercuri, 28 octombrie, se va întâlni cu ministrul Mediului, Natalia Intotero, pentru a discuta despre deblocarea acordului de mediu revizuit. Potrivit ministrului Transporturilor, discuțiile dintre cele două instituții au început încă din a doua zi de mandat, iar întâlnirea de miercuri va reuni și echipele tehnice ale ministerelor. Scopul este identificarea soluțiilor necesare pentru finalizarea procedurilor administrative și continuarea lucrărilor pe cele două tronsoane montane.
Popa a subliniat că execuția trebuie să avanseze într-un ritm alert, însă nu a oferit un termen pentru deblocarea documentației de mediu. În lipsa acordului revizuit, constructorii nu pot extinde lucrările pe întreaga lungime a celor două secțiuni, iar autorizațiile de construire necesare pentru anumite zone rămân condiționate de finalizarea procedurilor.
Câți kilometri din Autostrada Sibiu-Pitești vor fi deschiși după inaugurarea lotului 4
Autostrada Sibiu-Pitești are o lungime totală de aproximativ 122 de kilometri și este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România. Aceasta va asigura o legătură continuă pe autostradă între Muntenia și Transilvania, traversând Munții Carpați. Proiectul este împărțit în cinci secțiuni, dintre care două sunt deja deschise circulației.
Prima secțiune, Sibiu-Boița, cu o lungime de aproximativ 13 kilometri, a fost inaugurată în decembrie 2022. La celălalt capăt, secțiunea Pitești-Curtea de Argeș, cu o lungime de aproximativ 30 de kilometri, este deschisă integral din iunie 2025. Odată cu inaugurarea lotului 4, șoferii vor putea circula pe aproximativ 54 de kilometri din totalul de 122 de kilometri ai autostrăzii.
Pe tronsonul Tigveni-Curtea de Argeș au fost finalizate lucrările de drum, inclusiv asfaltarea, marcajele rutiere și montarea parapetelor pe cele 12 poduri, pasaje și viaducte, care însumează aproximativ 2,6 kilometri. Valoarea contractului pentru această secțiune este de 1,678 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027. În luna septembrie, autoritățile anunțau deja finalizarea tunelului de pe Autostrada Sibiu-Pitești și pregătirea ultimelor verificări tehnice, înainte de deschiderea circulației.
Pentru realizarea legăturii complete dintre Sibiu și Pitești mai trebuie finalizate cele două secțiuni montane, Boița-Cornetu și Cornetu-Tigveni. Acestea reprezintă partea cea mai dificilă a proiectului, din cauza reliefului și a numeroaselor tuneluri, poduri și viaducte care trebuie construite. Deocamdată, următorul pas este deschiderea celor aproape 10 kilometri dintre Tigveni și Curtea de Argeș, anunțată de ministrul Transporturilor pentru luna noiembrie, după finalizarea verificărilor de siguranță și a lucrărilor necesare pentru conectarea tronsonului la rețeaua rutieră.
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