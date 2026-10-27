Autostrada Sibiu-Pitești: Lotul 4 se deschide în noiembrie. Anunțul ministrului Transporturilor

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 oct. 2026, 14:12

Vești importante pentru șoferii care așteaptă finalizarea Autostrăzii Sibiu-Pitești. Lotul 4, care face legătura între Curtea de Argeș și Tigveni, este gata în proporție de 99,22%, iar circulația ar urma să fie deschisă în luna noiembrie, a anunțat marți ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa. În schimb, lucrările de pe alte două tronsoane ale autostrăzii sunt încetinite de un blocaj administrativ. Constructorii pot lucra doar pe 45% din capacitatea șantierelor, din cauza acordului de mediu revizuit, care nu a fost încă deblocat.

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