Șofer cu acte false, prins la Gara de Nord. Razie la taxiuri și ridesharing: amenzi de 64.000 de lei

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 oct. 2026, 11:56

Polițiștii Brigăzii Rutiere au desfășurat, în perioada 23-25 octombrie, controale în trafic pentru verificarea șoferilor care efectuează transport de persoane în regim de taxi și prin aplicațiile de ridesharing. În urma verificărilor, au fost aplicate 97 de sancțiuni, în valoare totală de aproximativ 64.000 de lei. Unul dintre șoferii opriți la Gara de Nord a prezentat documente false, iar polițiștii au deschis un dosar penal.

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