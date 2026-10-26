Șofer cu acte false, prins la Gara de Nord. Razie la taxiuri și ridesharing: amenzi de 64.000 de lei

Polițiștii Brigăzii Rutiere au desfășurat, în perioada 23-25 octombrie, controale în trafic pentru verificarea șoferilor care efectuează transport de persoane în regim de taxi și prin aplicațiile de ridesharing. În urma verificărilor, au fost aplicate 97 de sancțiuni, în valoare totală de aproximativ 64.000 de lei. Unul dintre șoferii opriți la Gara de Nord a prezentat documente false, iar polițiștii au deschis un dosar penal.
Acțiunea a fost organizată de Brigada Rutieră, în colaborare cu Autoritatea Rutieră Română, pentru verificarea respectării legislației privind transportul de persoane și a regulilor de circulație pe drumurile publice din Capitală.
Amenzi de 64.000 de lei după controalele din București. Zeci de documente și plăcuțe, retrase
În cele trei zile de controale, polițiștii au aplicat 97 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 79 au vizat transportul alternativ, șapte au fost aplicate în cazul taxiurilor, iar alte 11 au fost date pentru alte categorii de vehicule. Potrivit Brigăzii Rutiere, 17 sancțiuni au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor privind transportul alternativ, 77 pentru nerespectarea regulilor de circulație și trei pentru abateri de la legislația care reglementează transportul în regim de taxi și închiriere.
În urma verificărilor, au fost reținute cinci permise de conducere și 38 de certificate de înmatriculare, acestea din urmă pentru deficiențele tehnice constatate. De asemenea, polițiștii au retras șase seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare și au suspendat dreptul de utilizare a cinci vehicule, dintre care unul folosit în regim de taxi și patru pentru transport alternativ.
Șofer prins cu documente false la Gara de Nord. Polițiștii au deschis dosar penal
Unul dintre cele mai importante cazuri a fost descoperit sâmbătă, 24 octombrie, în zona Gării de Nord. Un bărbat de 41 de ani, care efectua transport alternativ de persoane, a fost oprit pentru control, iar polițiștii au constatat că acesta nu deținea copia conformă a autorizației de transport alternativ. Mai mult, conducătorul auto le-a prezentat agenților o copie conformă falsă și un ecuson fals. Pentru neregulile constatate, acesta a primit o amendă de 1.000 de lei, iar polițiștii au dispus suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului, prin retragerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare.
În acest caz a fost deschis și un dosar penal, cercetările fiind efectuate pentru fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.
Șofer de 28 de ani, sancționat după ce nu a oprit la semnalul polițiștilor
Un alt incident a fost înregistrat pe 24 octombrie, la intersecția străzii Șelari cu Splaiul Independenței. Un tânăr de 28 de ani, care efectua transport alternativ, a fost depistat fără copia conformă a autorizației necesare pentru desfășurarea activității. În plus, acesta nu a respectat semnalul regulamentar făcut de polițiștii rutieri. Bărbatul a primit o amendă de 1.865 de lei și a rămas fără dreptul de a conduce pentru 30 de zile. Totodată, polițiștii au suspendat dreptul de utilizare a vehiculului, retrăgând certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare.
Mașină cu deficiențe tehnice și urme de accident, depistată pe Calea Victoriei
Duminică, 25 octombrie, polițiștii au oprit pentru verificări și un bărbat de 50 de ani care efectua transport alternativ pe Calea Victoriei. În urma controlului, agenții au descoperit că șoferul nu deținea copia conformă a autorizației de transport alternativ. Autoturismul prezenta și deficiențe tehnice, dar și urme de accident pentru care nu exista autorizație de reparație. Șoferul a fost amendat cu 2.297 de lei, iar polițiștii au dispus suspendarea dreptului de utilizare a mașinii, prin retragerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor.
Ce documente sunt necesare pentru transportul alternativ
Potrivit regulilor publicate de Autoritatea Rutieră Română, transportul alternativ poate fi efectuat numai de operatori autorizați, care dețin pentru fiecare autoturism utilizat o copie conformă valabilă a autorizației și ecusoanele necesare. Nu este prima acțiune de acest fel organizată în Capitală. În septembrie 2024, polițiștii au aplicat 118 sancțiuni în urma unor controale care au vizat taximetriștii și șoferii de ridesharing. Valoarea amenzilor a fost atunci de aproximativ 56.000 de lei, iar în patru situații a fost suspendat dreptul de utilizare a vehiculelor.