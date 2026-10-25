Probleme pentru o șoferiță. Amendă de 10.000 de lei după ce a intrat cu mașina pe plajă

O femeie de 51 de ani a primit o amendă usturătoare de 10 mii de lei după ce a intrat cu mașina pe o plajă din Cap Aurora. Cazul a ajuns în atenția polițiștilor după ce imaginile cu autoturismul aflat pe nisip au fost publicate pe rețelele de socializare.
Șoferiță amendată cu 10.000 de lei după ce a intrat cu mașina pe nisip
Cazul a stârnit reacții după apariția fotografiilor și imaginilor în mediul online, în care autoturismul putea fi observat pe plaja din Cap Aurora.
În urma verificărilor, femeia, în vârstă de 51 de ani, a fost identificată și sancționată cu o amendă de 10.000 de lei.
Incidentul readuce în atenție problema accesului autovehiculelor în zonele de plajă, spații în care circulația mașinilor este restricționată, cu excepțiile prevăzute de lege.
Imaginile publicate pe rețelele sociale au atras atenția autorităților
Fotografiile și imaginile distribuite online au contribuit la aducerea cazului în atenția polițiștilor, care au făcut verificări pentru identificarea persoanei aflate la volan.
După stabilirea identității șoferiței, aceasta a fost amendată cu 10.000 de lei pentru fapta comisă.
Pătrunderea cu mașina pe plajă poate pune în pericol persoanele aflate în zonă și poate afecta suprafața de nisip, motiv pentru care accesul autovehiculelor este reglementat strict.