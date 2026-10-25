Probleme pentru o șoferiță. Amendă de 10.000 de lei după ce a intrat cu mașina pe plajă

Publicat 25 oct. 2026, 19:59 Sursă Realitatea PLUS

O femeie de 51 de ani a primit o amendă usturătoare de 10 mii de lei după ce a intrat cu mașina pe o plajă din Cap Aurora. Cazul a ajuns în atenția polițiștilor după ce imaginile cu autoturismul aflat pe nisip au fost publicate pe rețelele de socializare.

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