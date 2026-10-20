Doi șoferi din Arad au sunat la 112 că li s-au furat mașinile. Oamenii au uitat, de fapt, unde le-au parcat: s-au ales cu amendă

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 20 oct. 2026, 09:36

Doi șoferi din Arad au pus polițiștii pe drumuri după ce au sunat la 112 și au reclamat că mașinile le-au fost furate din parcarea cu plată a Pieței Obor. Oamenii legii au pornit imediat verificările, însă, după mai bine de două ore de căutări, au descoperit că autoturismele nu fuseseră furate. Acestea se aflau chiar în locurile în care le lăsaseră proprietarii, care pur și simplu uitaseră unde parcaseră.

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