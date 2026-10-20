Doi șoferi din Arad au sunat la 112 că li s-au furat mașinile. Oamenii au uitat, de fapt, unde le-au parcat: s-au ales cu amendă

Doi șoferi din Arad au pus polițiștii pe drumuri după ce au sunat la 112 și au reclamat că mașinile le-au fost furate din parcarea cu plată a Pieței Obor. Oamenii legii au pornit imediat verificările, însă, după mai bine de două ore de căutări, au descoperit că autoturismele nu fuseseră furate. Acestea se aflau chiar în locurile în care le lăsaseră proprietarii, care pur și simplu uitaseră unde parcaseră.
Totul a început după ce unul dintre șoferi, proprietarul unui autoturism care valorează câteva zeci de mii de euro, a intrat în parcarea Pieței Obor la ora 10:47. După ce și-a terminat cumpărăturile, bărbatul nu și-a mai găsit mașina și a sunat la poliție pentru a reclama furtul. Acesta a anunțat dispariția autoturismului inclusiv pe rețelele de socializare. La fața locului au ajuns polițiști de ordine publică, angajați ai Serviciului de Investigații Criminale și criminaliști, care au început căutările.
În timp ce polițiștii încercau să dea de urma autoturismului, un al doilea șofer a anunțat că și mașina lui ar fi fost furată din aceeași parcare. Oamenii legii au verificat imaginile surprinse de camerele de supraveghere, au instituit filtre în trafic și au controlat sistemul de acces în parcare. Datele arătau că ambele autoturisme intraseră în parcare, însă niciunul nu ieșise. După mai bine de două ore, pe măsură ce parcarea s-a golit, polițiștii au găsit cele două mașini exact acolo unde fuseseră lăsate.
Amenzi pentru cei doi șoferi. Unul dintre ei trebuie să plătească 4.000 de lei
După ce s-a stabilit că autoturismele nu fuseseră furate, cei doi proprietari au fost sancționați pentru alertarea nejustificată a autorităților. Unul dintre șoferi a primit o amendă de 4.000 de lei, după intervenția polițiștilor care au verificat imaginile de supraveghere și au căutat autoturismele în trafic. Nu este prima dată când se întâmplă un asemenea incident în parcarea Pieței Obor din Arad. În urmă cu doar câteva săptămâni, un alt șofer a anunțat poliția pentru că a crezut că mașina i-a fost furată, deși aceasta se afla tot în parcare.