A intrat cu mașina pe plaja din Cap Aurora, până aproape de mare! Ce amendă uriașă a primit un tânăr de 21 de ani - VIDEO

Un tânăr de 21 de ani din București s-a ales cu o amendă usturătoare după ce a intrat cu mașina pe plaja din Cap Aurora, județul Constanța. Autoturismul a ajuns până aproape de mare, iar imaginile filmate de persoanele aflate în zonă au fost publicate pe internet. Polițiștii au văzut filmarea, l-au identificat pe șofer și l-au sancționat cu 10.000 de lei.
A intrat cu mașina pe plajă și a fost filmat. Polițiștii l-au găsit după două zile
Incidentul a avut loc sâmbătă, 10 octombrie, în stațiunea Cap Aurora. Tânărul a condus autoturismul direct pe nisip și a ajuns foarte aproape de apă. Mașina, înmatriculată în București, a fost surprinsă de mai multe persoane, iar imaginile au ajuns rapid pe rețelele de socializare.
Filmarea a provocat numeroase reacții, iar internauții au cerut sancționarea șoferului. Cazul amintește de un incident asemănător petrecut pe plaja din Eforie Nord, unde un alt conducător auto a primit tot o amendă de 10.000 de lei. În urma apariției imaginilor, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Neptun au făcut verificări și au reușit să îl identifice pe tânăr luni, 12 octombrie.
„Urmare a apariției în spațiul public a unor imagini cu un autoturism ce s-ar fi aflat pe un sector de plajă din localitatea Cap Aurora, vă comunicăm faptul că, în cursul zilei de ieri, 12 octombrie, polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Neptun au identificat un tânăr, de 21 de ani, care, la data de 10 octombrie a.c., a condus un autoturism pe o plajă din localitatea Cap Aurora”, a transmis IPJ Constanța.
Amendă de 10.000 de lei pentru șoferul de 21 de ani
Marți, 13 octombrie, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au anunțat că tânărul a fost sancționat contravențional cu 10.000 de lei pentru că a condus mașina pe plajă. Imaginile distribuite pe internet au fost însoțite și de un mesaj ironic, „Sânt ân față pe avari”, care a atras atenția utilizatorilor rețelelor de socializare.
Un alt șofer a ajuns cu mașina pe plajă în timp ce fugea de polițiști
Un incident diferit a avut loc în septembrie, în zona stațiunii Saturn, când un tânăr de 26 de ani a ajuns cu autoturismul pe plajă în timpul unei urmăriri. Acesta nu oprise la semnalele polițiștilor, iar după ce a intrat pe nisip a întors mașina folosind frâna de mână și a încercat să își continue fuga. În cele din urmă, bărbatul a fost prins de oamenii legii. Verificările au arătat că nu avea permis de conducere, iar aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore.