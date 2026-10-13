A intrat cu mașina pe plaja din Cap Aurora, până aproape de mare! Ce amendă uriașă a primit un tânăr de 21 de ani - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 13 oct. 2026, 12:55

Un tânăr de 21 de ani din București s-a ales cu o amendă usturătoare după ce a intrat cu mașina pe plaja din Cap Aurora, județul Constanța. Autoturismul a ajuns până aproape de mare, iar imaginile filmate de persoanele aflate în zonă au fost publicate pe internet. Polițiștii au văzut filmarea, l-au identificat pe șofer și l-au sancționat cu 10.000 de lei.

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