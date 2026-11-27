Scris de Georgiana Balaban Publicat: 27 nov. 2026, 20:08

O nouă cameră inteligentă a fost instalată pe autostrada A1, pe tronsonul Sibiu - Sebeș. Echipamentul face parte din sistemul ITS (Intelligent Transport Systems), poate identifica numerele de înmatriculare și are capacitatea tehnică de a măsura viteza vehiculelor. Deocamdată, însă, imaginile și datele colectate nu sunt folosite pentru sancționarea conducătorilor auto.

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