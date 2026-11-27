O nouă cameră inteligentă a fost instalată pe autostrada A1, pe tronsonul Sibiu - Sebeș. Echipamentul face parte din sistemul ITS (Intelligent Transport Systems), poate identifica numerele de înmatriculare și are capacitatea tehnică de a măsura viteza vehiculelor. Deocamdată, însă, imaginile și datele colectate nu sunt folosite pentru sancționarea conducătorilor auto.
Montarea dispozitivului a avut loc miercuri, iar lucrările au impus închiderea temporară a benzii a doua de circulație pe sensul Sibiu-Sebeș. Din cauza restricțiilor, traficul s-a desfășurat cu dificultate, pe o singură bandă, potrivit informațiilor publicate de Turnul Sfatului.
Ce poate face noua cameră instalată pe A1
Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au precizat că echipamentul montat pe autostradă este o componentă a sistemului inteligent de transport. Acesta poate citi automat plăcuțele de înmatriculare, iar capacitățile sale tehnice permit și monitorizarea vitezei de deplasare.
Datele obținute ar putea fi puse la dispoziția Poliției Române, însă folosirea lor pentru aplicarea sancțiunilor nu a fost activată în prezent.
Oficialii CNAIR au subliniat că responsabilitatea privind utilizarea acestor funcții în scopul controlului rutier și al sancționării șoferilor revine Poliției Rutiere, nu administratorului drumului.
„Precizăm că în momentul de față aceste capacități tehnice nu sunt utilizate pentru aplicarea de amenzi sau pentru verificarea vitezei. În viitor există această posibilitate, însă ea nu aparține drumarilor, ci reprezentanților poliției rutiere”, au transmis reprezentanții companiei.
Sistem ITS, instalat și pe varianta ocolitoare a Sibiului
Un echipament similar face parte și din sistemul inteligent de transport montat pe varianta ocolitoare a municipiului Sibiu. O parte dintre componentele acestuia au devenit funcționale în cursul verii, perioadă în care traficul a fost restricționat în repetate rânduri pentru desfășurarea lucrărilor.
Sistemele ITS sunt concepute pentru supravegherea și gestionarea traficului rutier, prin colectarea și prelucrarea automată a informațiilor despre vehicule și condițiile de circulație.
Sute de camere video-radar ar putea monitoriza drumurile din România
Montarea noii camere de pe A1 are loc în contextul pregătirii unei rețele extinse de monitorizare a traficului rutier la nivel național.
Planurile autorităților vizează instalarea a sute de camere video-radar fixe pe autostrăzi și drumuri naționale. Acestea ar urma să permită inclusiv calcularea vitezei medii cu care circulă un vehicul între două puncte de monitorizare.
Prin intermediul sistemului, autoritățile vor putea identifica automat șoferii care depășesc limitele legale de viteză pe anumite sectoare de drum.
Până când aceste funcții vor fi puse efectiv în aplicare de Poliția Rutieră, camera instalată pe A1, între Sibiu și Sebeș, nu este folosită pentru emiterea amenzilor. Așadar, simpla prezență a echipamentului nu înseamnă că șoferii sunt deja sancționați automat prin intermediul acestuia.