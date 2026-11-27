Doi bărbați acuzați că vindeau cocaină în București și în județul Vâlcea au fost prinși în flagrant de anchetatori, după o investigație care a scos la iveală o metodă ingenioasă de ascundere a drogurilor. Cei doi ar fi depozitat substanțele interzise într-o zonă împădurită de la marginea municipiului Râmnicu Vâlcea, de unde luau periodic doar cantitățile necesare pentru tranzacții. În momentul intervenției, suspecții au încercat să scape de polițiști, forțând un baraj format din autospeciale.
Ancheta este instrumentată de procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Vâlcea, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea. Cei doi bărbați, în vârstă de 28 și 44 de ani, sunt cercetați pentru trafic de droguri de mare risc.
Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi desfășurat activități de procurare, deținere și comercializare a cocainei pe parcursul anului 2026, având clienți atât în județul Vâlcea, cât și în Capitală.
Își ascundeau cocaina într-o pădure de la marginea orașului Râmnicu Vâlcea
Pentru a nu fi prinși cu cantități mari de droguri asupra lor, cei doi ar fi pus la punct un sistem prin care depozitau cocaina într-o zonă împădurită, greu accesibilă, situată la periferia municipiului Râmnicu Vâlcea.
De acolo, suspecții ar fi recuperat periodic doar cantitățile de care aveau nevoie pentru a onora comenzile consumatorilor.
„Investigațiile au relevat că, pentru a evita să fie descoperiți cu cantități mari de drog de mare risc, persoanele cercetate ar fi depozitat cocaina într-o zonă împădurită, greu accesibilă, de la periferia municipiului Râmnicu Vâlcea, de unde periodic ar fi ridicat strict cantitatea pe care urmau să o tranzacționeze”, au transmis reprezentanții Poliției.
Anchetatorii au stabilit că activitatea celor doi ar fi vizat atât piața locală, cât și consumatori din București.
Au încercat să fugă cu mașina și au forțat barajul poliției
Intervenția autorităților a avut loc joi, 26 noiembrie 2026, când cei doi bărbați au fost surprinși în flagrant delict. În momentul în care au fost interceptați, aceștia aveau asupra lor aproximativ 20 de grame de cocaină, despre care anchetatorii susțin că erau destinate vânzării.
Suspecții nu s-ar fi supus intervenției polițiștilor și ar fi încercat să treacă în forță prin barajul format din autospecialele oamenilor legii. Tentativa de fugă a fost însă dejucată, iar cei doi au fost blocați și imobilizați.
Ulterior, procurorii și polițiștii au continuat cercetările prin efectuarea unor percheziții la locuințele bărbaților, dar și în locul în care aceștia ar fi ascuns drogurile.
Alte 260 de grame de cocaină, descoperite de anchetatori
În urma descinderilor, autoritățile au găsit și au ridicat alte aproximativ 260 de grame de cocaină, pe lângă cantitatea descoperită în timpul flagrantului.
De asemenea, au fost confiscate cântare electronice de mare precizie și alte obiecte considerate importante pentru documentarea activității infracționale.
Potrivit anchetatorilor, cei doi suspecți sunt recidiviști, iar probele administrate în cauză au stat la baza măsurilor preventive luate împotriva lor.
DIICOT cere arestarea preventivă a celor doi traficanți pentru 30 de zile
După intervenția polițiștilor, cei doi bărbați au fost reținuți. Vineri, procurorii DIICOT au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea, solicitând emiterea unor mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Cei doi sunt cercetați pentru trafic de droguri de mare risc, iar măsura arestării preventive urmează să fie analizată de instanță.