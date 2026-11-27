Publicat 27 nov. 2026, 18:09 Actualizat 27 nov. 2026, 18:10

Doi bărbați acuzați că vindeau cocaină în București și în județul Vâlcea au fost prinși în flagrant de anchetatori, după o investigație care a scos la iveală o metodă ingenioasă de ascundere a drogurilor. Cei doi ar fi depozitat substanțele interzise într-o zonă împădurită de la marginea municipiului Râmnicu Vâlcea, de unde luau periodic doar cantitățile necesare pentru tranzacții. În momentul intervenției, suspecții au încercat să scape de polițiști, forțând un baraj format din autospeciale.

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