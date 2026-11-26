Un incendiu a izbucnit în noaptea de joi, 26 noiembrie, într-un apartament aflat într-un bloc de pe strada Smaraldului din municipiul Constanța. Pompierii au mobilizat numeroase echipaje pentru stingerea flăcărilor și gestionarea situației. Mai multe persoane au reușit să iasă singure din clădire.
Intervenție de amploare pe strada Smaraldului din Constanța
Alarma s-a dat în cursul nopții, după izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la un etaj superior al imobilului. La fața locului au ajuns pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, care au declanșat operațiunile pentru localizarea și lichidarea focului.
Pentru această misiune au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autoscară și o autospecială destinată transportului personalului și victimelor multiple. De asemenea, la intervenție participă două echipaje SMURD, arată ziuaconstanta.ro.
Mai mulți locatari s-au autoevacuat
Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, mai multe persoane din bloc s-au autoevacuat după izbucnirea incendiului.
Intervenția pompierilor este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care a izbucnit focul.
Deocamdată, nu au fost comunicate informații oficiale privind eventuale victime sau pagubele produse de incendiu. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi transmise noi date de către autorități.