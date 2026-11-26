Scris de Georgiana Balaban Publicat: 26 nov. 2026, 23:42

Un incendiu a izbucnit în noaptea de joi, 26 noiembrie, într-un apartament aflat într-un bloc de pe strada Smaraldului din municipiul Constanța. Pompierii au mobilizat numeroase echipaje pentru stingerea flăcărilor și gestionarea situației. Mai multe persoane au reușit să iasă singure din clădire.

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