Publicat 25 nov. 2026, 16:37 Actualizat 25 nov. 2026, 16:40

Situație neobișnuită într-o localitate din județul Vaslui, unde credincioșii au ajuns să se organizeze singuri pentru a se putea ruga în fiecare duminică. Nemulțumiți că preotul nu mai ajunge în mod regulat la biserica din sat, oamenii au decis să deschidă lăcașul de cult și să citească rugăciuni împreună. Schimbarea a venit după o reorganizare a parohiilor, în urma căreia un singur preot trebuie să deservească cinci sate. Localnicii se tem că vor avea parte de Sfânta Liturghie doar o dată la patru sau cinci săptămâni.

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