Situație neobișnuită într-o localitate din județul Vaslui, unde credincioșii au ajuns să se organizeze singuri pentru a se putea ruga în fiecare duminică. Nemulțumiți că preotul nu mai ajunge în mod regulat la biserica din sat, oamenii au decis să deschidă lăcașul de cult și să citească rugăciuni împreună. Schimbarea a venit după o reorganizare a parohiilor, în urma căreia un singur preot trebuie să deservească cinci sate. Localnicii se tem că vor avea parte de Sfânta Liturghie doar o dată la patru sau cinci săptămâni.
Incidentul s-a petrecut duminică, 22 noiembrie, în Podu Oprii, sat care aparține comunei Bunești-Averești. Pentru că nu știau dacă preotul va ajunge să oficieze slujba religioasă, mai mulți săteni au hotărât să meargă la biserică și să nu renunțe la întâlnirea de duminică.
Clopotarul a anunțat începutul întâlnirii prin tragerea clopotelor, iar una dintre femeile din comunitate a citit un fragment din Paraclisul Maicii Domnului. Credincioșii precizează că nu au încercat să înlocuiască preotul și nici să oficieze Sfânta Liturghie, ci au vrut doar să se roage împreună, așa cum obișnuiau în fiecare săptămână.
De ce a ajuns un singur preot să deservească cinci sate din Vaslui
Problemele au început după ce Episcopia Hușilor a decis modificarea organizării parohiilor din această zonă. În urma reorganizării, responsabilitatea pentru cinci comunități a revenit unui singur preot.
Este vorba despre satele Valea Seacă, Bobești, Plopi, Tăbălăiești și Podu Oprii. Distanțele dintre localități și programul încărcat fac dificilă organizarea slujbelor religioase în fiecare duminică în toate cele cinci comunități.
Oamenii din Podu Oprii sunt îngrijorați că vor fi nevoiți să aștepte chiar și o lună sau mai mult pentru a participa la Sfânta Liturghie în propria biserică.
Situația îi afectează în special pe bătrânii satului, care nu au posibilitatea să se deplaseze în localitățile învecinate pentru a participa la slujbe. Pentru aceștia, biserica din comunitate reprezintă principalul loc în care se pot întâlni cu ceilalți credincioși și își pot păstra obiceiurile religioase.
Localnicii au contribuit cu bani la renovarea bisericii și se tem că lăcașul va rămâne închis
Pe lângă nemulțumirea legată de frecvența slujbelor, sătenii sunt revoltați și de perspectiva ca biserica în care au investit timp și bani să fie folosită tot mai rar.
Mai mulți localnici au contribuit financiar la întreținerea și îmbunătățirea lăcașului de cult. În prezent, aici se desfășoară lucrări pentru montarea gresiei, proiect susținut tot prin contribuțiile comunității.
Credincioșii se tem că eforturile lor vor fi în zadar dacă ușile bisericii vor rămâne închise cea mai mare parte a lunii. Aceștia își doresc ca preotul să ajungă mai des în sat și spun că nu vor să renunțe la tradiția participării la întâlnirile religioase de duminică.
Decizia localnicilor: vor continua să se roage împreună în fiecare duminică
Chiar dacă preotul nu poate fi prezent în fiecare săptămână, oamenii din Podu Oprii nu intenționează să renunțe la întâlnirile de la biserică.
Sătenii spun că vor continua să deschidă lăcașul de cult, să citească rugăciuni și să se închine împreună, fără să pretindă că organizează o slujbă religioasă în absența preotului.
Pentru comunitate, gestul reprezintă o modalitate de a păstra legătura cu biserica și tradițiile locului, în așteptarea unei soluții care să le permită să participe mai des la slujbele religioase.