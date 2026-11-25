Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 25 nov. 2026, 12:40

Un transport cu 135.000 de cartușe de vânătoare, destinat Republicii Moldova, a fost oprit de autorități în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, din județul Vaslui. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că muniția era transportată fără avizul de tranzit obligatoriu și fără escorta jandarmilor. Întreaga cantitate a fost indisponibilizată, iar în cauză a fost deschis un dosar penal.

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