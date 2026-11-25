Un transport cu 135.000 de cartușe de vânătoare, destinat Republicii Moldova, a fost oprit de autorități în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, din județul Vaslui. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că muniția era transportată fără avizul de tranzit obligatoriu și fără escorta jandarmilor. Întreaga cantitate a fost indisponibilizată, iar în cauză a fost deschis un dosar penal.
Descoperirea a fost făcută în urma unui control desfășurat la 1 noiembrie 2026 de polițiștii de frontieră, împreună cu lucrători ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui.
Transportul era condus de un bărbat cu dublă cetățenie
Verificările au vizat un ansamblu rutier condus de un bărbat în vârstă de 57 de ani, cu cetățenie română și moldovenească. Potrivit documentelor prezentate, acesta transporta din România către Republica Moldova mai multe categorii de mărfuri, printre care și muniție de vânătoare încărcată dintr-un depozit aflat pe teritoriul României.
Polițiștii au avut suspiciuni cu privire la legalitatea transportului și au decis efectuarea unui control amănunțit. La acțiune au participat și polițiști din cadrul IPJ Vaslui, precum și lucrători ai Biroului Vamal Albița.
În urma verificărilor, au fost identificate 135.000 de cartușe de vânătoare.
Muniția nu avea aviz de tranzit și escortă
Potrivit Poliției de Frontieră, transportul nu era însoțit de avizul de tranzit eliberat de instituție. De asemenea, nu erau respectate prevederile legale privind asigurarea pazei pe durata transportului de către efective ale Jandarmeriei.
În aceste condiții, întreaga cantitate de muniție a fost indisponibilizată de autorități, pentru continuarea cercetărilor.
Cartușele urmau să ajungă în Republica Moldova, însă transportul nu putea continua în condițiile constatate de polițiști.
Dosar penal pentru contrabandă calificată
În acest caz, oamenii legii efectuează cercetări pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și contrabandă calificată.
Investigațiile urmează să fie continuate de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Vaslui, care vor stabili împrejurările în care a fost organizat transportul și eventualele responsabilități penale.
Deocamdată, autoritățile nu au anunțat că ar fi fost dispuse măsuri preventive față de persoanele implicate. De asemenea, nu au fost făcute publice alte detalii despre proveniența exactă a muniției sau despre destinatarul acesteia.
Întreaga cantitate de 135.000 de cartușe rămâne indisponibilizată pe durata cercetărilor.