Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 nov. 2026, 20:00

Activitatea unei grădinițe de pe Aleea Ineu, din municipiul Bistrița, a fost suspendată temporar după ce personalul unității a semnalat un miros de gaz într-o sală de clasă. Verificările efectuate de pompieri împreună cu reprezentanții distribuitorului de gaze au scos la iveală scurgeri în două zone din exteriorul clădirii. Din fericire, în momentul în care a fost făcută sesizarea, în grădiniță nu se aflau copii.

Distribuie articolul