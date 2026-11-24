Activitatea unei grădinițe de pe Aleea Ineu, din municipiul Bistrița, a fost suspendată temporar după ce personalul unității a semnalat un miros de gaz într-o sală de clasă. Verificările efectuate de pompieri împreună cu reprezentanții distribuitorului de gaze au scos la iveală scurgeri în două zone din exteriorul clădirii. Din fericire, în momentul în care a fost făcută sesizarea, în grădiniță nu se aflau copii.
Incidentul a fost semnalat sâmbătă după-amiază, când o îngrijitoare a observat mirosul suspect și a alertat autoritățile. La fața locului au ajuns pompierii militari din cadrul Detașamentului Bistrița, care au verificat imobilul și au luat măsuri pentru eliminarea oricărui pericol.
Scurgeri de gaze descoperite în exteriorul grădiniței
În urma verificărilor realizate împreună cu reprezentanții operatorului de distribuție a gazelor naturale, pompierii nu au identificat acumulări de gaz în interiorul clădirii. Au fost descoperite însă scurgeri ușoare în două puncte din exteriorul imobilului.
Pentru a preveni producerea unui incident, autoritățile au decis oprirea alimentării cu gaze naturale până la remedierea problemelor.
Potrivit reprezentanților ISU Bistrița-Năsăud, echipele specializate ale distribuitorului urmează să efectueze verificări suplimentare la instalațiile de alimentare, miercuri dimineață, începând cu ora 07:00.
Șase grupe de preșcolari nu vor participa la cursuri
În urma incidentului, Consiliul de administrație al grădiniței a hotărât suspendarea activităților cu prezență fizică pentru toate cele șase grupe de preșcolari.
Măsura va rămâne în vigoare până când defecțiunea va fi remediată și vor fi eliminate riscurile pentru copii și angajați. Reluarea activității depinde, astfel, de rezultatele verificărilor și de remedierea problemelor constatate la instalația de gaze.
ISU Bistrița-Năsăud a precizat că păstrează legătura cu Inspectoratul Școlar Județean pentru a urmări evoluția situației și pentru a analiza dacă sunt necesare măsuri preventive suplimentare.