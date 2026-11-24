Caz cutremurător în localitatea Rogojeni, județul Galați, unde doi soți, în vârstă de 74 și 77 de ani, ambii imobilizați la pat, și-au pierdut viața în urma unui incident violent în familie. Principalul suspect este chiar fiul celor doi, un bărbat de 54 de ani, cunoscut, potrivit surselor din anchetă, cu probleme legate de consumul de alcool. Deși tragedia s-a petrecut în urmă cu câteva zile, abia acum a ieșit la iveală faptul că este vorba despre o crimă.
Femeia ar fi fost strangulată de propriul fiu, iar soțul acesteia a suferit un infarct
Potrivit surselor din anchetă, bărbatul de 54 de ani și-ar fi strâns mama de gât, femeia decedând pe loc. Tatăl acestuia, martor la scena violentă, ar fi încercat să intervină pentru a-și apăra soția, însă ar fi fost lovit cu pumnul de propriul fiu. Bătrânul a suferit un infarct și a fost preluat de o ambulanță, însă și-a pierdut viața în timpul transportului către spital.
Ambele victime erau imobilizate la pat. Incidentul violent s-a petrecut în urmă cu câteva zile, însă circumstanțele în care cei doi soți și-au pierdut viața au ieșit la iveală abia acum. În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că decesele au survenit în contextul unui conflict violent în familie, conform presei locale.
Fiul celor doi bătrâni a fost reținut
Bărbatul de 54 de ani a fost reținut de anchetatori și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Acesta este cercetat pentru omor calificat asupra unui membru de familie și loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. Procurorii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs tragedia.