Un cetățean ucrainean a fost prins în flagrant de polițiștii din Capitală, fiind suspectat că ar fi ajutat la comiterea unei înșelăciuni prin care un bărbat de 32 de ani a fost convins să contracteze un împrumut bancar de 150.000 de lei. Victima ar fi fost abordată de persoane care pretindeau că reprezintă mai multe instituții, inclusiv bănci, și determinată să obțină creditul pentru a pune ulterior banii la dispoziția unor terți.
Suspectul a fost surprins luni, 23 noiembrie 2026, în timp ce primea o nouă tranșă de bani de la persoana păgubită. Acesta a fost imobilizat și dus la sediul poliției pentru audieri. Ancheta este în desfășurare, sub coordonarea procurorilor.
Cum a fost păcălit un bărbat să contracteze un credit de 150.000 de lei
Potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei, cazul a ajuns în atenția autorităților pe 20 noiembrie 2026, când un bărbat în vârstă de 32 de ani a reclamat că a fost victima unei înșelăciuni.
Din verificările efectuate de polițiștii Secției 10, cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale Sector 3, a reieșit că victima ar fi fost abordată de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții, inclusiv ai unor unități bancare.
Sub diferite pretexte, acestea l-ar fi convins să solicite și să obțină un împrumut bancar în valoare de 150.000 de lei. Bărbatului i s-ar fi spus că banii trebuie puși la dispoziția unor alte persoane, deși creditul urma să fie contractat pe numele său.
Convins de explicațiile primite, acesta ar fi remis deja 50.000 de lei unuia dintre bărbații implicați, realizând ulterior că fusese înșelat.
Un ucrainean, prins în flagrant în timp ce primea o nouă tranșă de bani
După sesizarea făcută de victimă, polițiștii au început investigațiile pentru identificarea persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului.
Operațiunea s-a încheiat luni, 23 noiembrie, când oamenii legii au organizat o acțiune în urma căreia au surprins un cetățean ucrainean în momentul în care prelua o a doua tranșă de bani de la bărbatul de 32 de ani.
Suspectul a fost prins în flagrant delict imediat după comiterea presupusei fapte de complicitate la înșelăciune. Polițiștii l-au imobilizat și l-au transportat la sediul Secției 10 pentru audieri.
Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 10, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune. La finalul audierilor urmează să fie stabilite măsurile legale care se impun.
Cum pot evita românii astfel de înșelătorii. Recomandările polițiștilor
În contextul acestui caz, Poliția Capitalei atrage atenția asupra metodelor prin care persoane rău intenționate încearcă să obțină bani folosindu-se de identitatea unor instituții bancare sau publice.
Oamenii legii îi sfătuiesc pe cetățeni să verifice cu atenție identitatea celor care îi contactează și să nu accepte solicitări financiare din partea unor persoane necunoscute.
Printre principalele recomandări ale polițiștilor se numără:
- Nu oferiți bani persoanelor care susțin că lucrează pentru bănci sau alte instituții fără să le verificați identitatea.
- Nu contractați credite și nu solicitați împrumuturi la îndemnul unor persoane necunoscute.
- Nu remiteți numerar și nu transferați bani în conturile unor terți la cererea unor persoane ale căror afirmații nu le puteți verifica.
- Nu divulgați date personale, informații bancare, parole, coduri de acces sau alte date confidențiale.
- Verificați orice informație direct prin intermediul canalelor oficiale ale instituțiilor invocate.
- Păstrați mesajele, conversațiile, numerele de telefon și datele conturilor bancare care ar putea ajuta la identificarea suspecților.
Polițiștii avertizează că escrocii încearcă adesea să-și convingă victimele să acționeze rapid, invocând urgențe sau situații speciale. Din acest motiv, cetățenii sunt sfătuiți să nu ia decizii financiare sub presiunea timpului și să analizeze cu atenție orice solicitare de acest fel.
De asemenea, orice tentativă de înșelăciune trebuie anunțată autorităților. Dacă există un pericol imediat sau infracțiunea este în desfășurare, cetățenii trebuie să apeleze numărul unic de urgență 112.