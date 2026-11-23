Publicat 23 nov. 2026, 17:22 Actualizat 23 nov. 2026, 17:24

Un cetățean ucrainean a fost prins în flagrant de polițiștii din Capitală, fiind suspectat că ar fi ajutat la comiterea unei înșelăciuni prin care un bărbat de 32 de ani a fost convins să contracteze un împrumut bancar de 150.000 de lei. Victima ar fi fost abordată de persoane care pretindeau că reprezintă mai multe instituții, inclusiv bănci, și determinată să obțină creditul pentru a pune ulterior banii la dispoziția unor terți.

Distribuie articolul