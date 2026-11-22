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Locale· 1 min citire
Incendiu de proporții la mansarda unui hotel din Poiana Brașov. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale -VIDEO
FOTO: Captură Facebook/ Colaj Realitatea NET
Publicat22 nov. 2026, 20:20
Actualizat22 nov. 2026, 20:25
Un incendiu de proporții a izbucnit duminică seara, la mansarda unui hotel din stațiunea Poiana Brașov. La fața locului intervin cu mai multe echipaje de pompieri, cu autospeciale de stingere, autoscări și echipaje medicale, pentru lichidarea focului și prevenirea extinderii acestuia la restul clădirii.
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