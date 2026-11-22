Publicat 22 nov. 2026, 20:20 Actualizat 22 nov. 2026, 20:25

Un incendiu de proporții a izbucnit duminică seara, la mansarda unui hotel din stațiunea Poiana Brașov. La fața locului intervin cu mai multe echipaje de pompieri, cu autospeciale de stingere, autoscări și echipaje medicale, pentru lichidarea focului și prevenirea extinderii acestuia la restul clădirii.

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