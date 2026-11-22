Un accident rutier grav a avut loc duminică în localitatea Hudum, la ieșirea din municipiul Botoșani, unde patru persoane, printre care și un copil în vârstă de 4 ani, au fost rănite în urma coliziunii dintre două autoturisme.
Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale
La fața locului au intervenit, pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, dar și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță.
Potrivit reprezentanților ISU, la a sosirea salvatorilor, s-a constatat că toate cele patru persoane implicate în accident aveau nevoie de îngrijiri medicale. Acestea au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate.
Pompierii au luat măsuri pentru prevenirea incendiilor
Pe lângă acordarea sprijinului necesar victimelor, pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, astfel încât să fie eliminate eventualele pericole la locul accidentului.