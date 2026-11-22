Incident grav la meciul dintre Dinamo și Petrolul Ploiești, disputat la Slobozia. Un tânăr de 20 de ani a fost prins de jandarmi după ce ar fi aruncat un rucsac plin cu materiale pirotehnice în peluza în care se aflau suporterii echipei oaspete. Bărbatul a fost amendat cu 500 de lei și a primit interdicție de a participa la competiții sportive timp de un an. Forțele de ordine au aplicat și alte sancțiuni în urma incidentelor petrecute pe stadion.
Rucsac cu materiale pirotehnice, aruncat în mijlocul suporterilor Petrolului
Momente tensionate în timpul partidei dintre Dinamo și Petrolul Ploiești, încheiată cu victoria oaspeților, scor 1-0. În minutul 20 al meciului, un tânăr de 20 de ani s-ar fi deplasat prin spatele Peluzei 2, sectorul în care se aflau fanii formației ploieștene, și ar fi aruncat în interior un rucsac în care se găseau materiale pirotehnice. Gestul a atras imediat atenția forțelor de ordine, iar bărbatul a fost interceptat de un echipaj de jandarmi. În urma verificărilor, au fost întocmite documente privind săvârșirea unei posibile infracțiuni legate de regimul materiilor explozive, iar tânărul a fost predat polițiștilor din Slobozia pentru continuarea cercetărilor.
Potrivit Jandarmeriei Ialomița, bărbatul a primit o amendă contravențională de 500 de lei și i-a fost interzis accesul la competițiile sportive pentru o perioadă de 12 luni. Polițiștii vor continua verificările pentru a stabili toate împrejurările în care materialele pirotehnice au ajuns în zona suporterilor.
Amenzi și interdicții pe stadion. Un spectator a fost prins în stare de ebrietate
Incidentul cu rucsacul nu a fost singura problemă cu care s-au confruntat jandarmii în timpul partidei. Forțele de ordine au aplicat mai multe sancțiuni pentru încălcarea regulilor privind desfășurarea competițiilor sportive. Un bărbat care ar fi intrat pe stadion în stare vădită de ebrietate a fost amendat cu 250 de lei. În plus, acesta nu va mai avea voie să participe la competiții sportive timp de șase luni.
Un alt spectator a fost sancționat cu 150 de lei după ce ar fi adresat injurii unui angajat al firmei de pază. Bărbatul a fost scos din arena sportivă și nu a mai avut voie să revină în tribune până la încheierea meciului.
Șeful dispozitivului de pază, amendat după incidentele de la Dinamo-Petrolul
Sancțiunile nu i-au vizat doar pe suporteri. Jandarmii au amendat cu 500 de lei și șeful dispozitivului de pază, după ce au constatat că nu au fost respectate obligațiile privind efectuarea unui control corporal riguros asupra spectatorilor.
Măsura vine în contextul incidentului în care un rucsac cu materiale pirotehnice a fost aruncat în zona ocupată de suporterii Petrolului, ridicând semne de întrebare asupra modului în care a fost asigurată securitatea în timpul partidei. Jandarmeria Ialomița a anunțat că imaginile surprinse de camerele de supraveghere vor fi analizate în continuare. În funcție de ceea ce vor descoperi autoritățile, ar putea fi aplicate și alte sancțiuni persoanelor implicate în incidentele de pe stadion. Partida s-a încheiat cu victoria Petrolului Ploiești, scor 1-0, însă evenimentele din tribune au atras atenția forțelor de ordine, iar cercetările continuă.