Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 nov. 2026, 12:49

Incident grav la meciul dintre Dinamo și Petrolul Ploiești, disputat la Slobozia. Un tânăr de 20 de ani a fost prins de jandarmi după ce ar fi aruncat un rucsac plin cu materiale pirotehnice în peluza în care se aflau suporterii echipei oaspete. Bărbatul a fost amendat cu 500 de lei și a primit interdicție de a participa la competiții sportive timp de un an. Forțele de ordine au aplicat și alte sancțiuni în urma incidentelor petrecute pe stadion.

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