Un accident care se putea încheia tragic a avut loc pe DN18B, în zona localității Copalnic-Mănăștur, din județul Maramureș. Un autoturism a fost serios avariat după ce a intrat în coliziune cu un cerb de mari dimensiuni, care a apărut brusc pe carosabil. Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional.
Șoferul a scăpat nevătămat
Potrivit Realitatea PLUS, conducătorul auto nu a mai putut evita impactul, în urma căruia mașina a fost grav avariată, iar cerbul a fost rănit. Din fericire, șoferul a scăpat fără nicio zgârietură.
Animalul a fost preluat de reprezentanții fondului de vânătoare, care au solicitat intervenția unui medic veterinar pentru evaluarea acestuia.
Deocamdată, prognosticul este incert, iar în funcție de gravitatea leziunilor, medicul veterinar va stabili dacă animalul poate fi salvat sau dacă se impune sacrificarea acestuia.
Animalele sălbatice, un risc pentru participanții la trafic
Prezența animalelor sălbatice pe drumurile publice reprezintă un risc pentru siguranța rutieră, în special în zonele împădurite. Apariția bruscă a unui animal de talie mare pe carosabil poate face imposibilă evitarea impactului.
În cazul cerbilor adulți, greutatea corporală și dimensiunile animalului pot amplifica efectele unei coliziuni, existând riscul producerii unor avarii importante și al rănirii persoanelor aflate în autoturism.