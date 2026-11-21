Publicat 21 nov. 2026, 16:23 Sursă Realitatea PLUS

Un accident care se putea încheia tragic a avut loc pe DN18B, în zona localității Copalnic-Mănăștur, din județul Maramureș. Un autoturism a fost serios avariat după ce a intrat în coliziune cu un cerb de mari dimensiuni, care a apărut brusc pe carosabil. Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre accidentmaramurescerb