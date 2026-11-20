Ce avantaje au comunele care aleg comasarea voluntară. Bani pentru dezvoltare și reduceri de taxe, printre câștiguri
Foto: Pixabay
Comunele care decid să se unească voluntar ar putea beneficia de taxe locale reduse cu 50%, finanțări de cel puțin 4 milioane de lei pentru fiecare localitate și acces mai bun la fondurile europene. Reforma ar urma să intre în vigoare din 2028.
Comasarea voluntară a comunelor ar putea aduce reduceri consistente de taxe pentru locuitori și finanțări suplimentare pentru dezvoltarea comunităților. Potrivit proiectului de ordonanță de urgență prezentat de ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, oamenii care vor decide unirea localităților ar urma să plătească impozite pe locuințe și terenuri intravilane cu 50% mai mici, timp de cinci ani. În plus, fiecare localitate inclusă în proces ar putea primi cel puțin 4 milioane de lei pentru investiții.
Ministrul a prezentat măsurile după ședința de Guvern, în cadrul unei conferințe de presă în care a anunțat punerea în transparență publică a proiectului privind reorganizarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale.
Reforma face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a administrației publice la condițiile actuale. Alexandru Stoica a precizat că nicio comunitate nu va fi obligată să participe la comasare. Hotărârea va aparține exclusiv locuitorilor și autorităților locale, fiind necesar acordul consiliilor locale și al cetățenilor, exprimat prin referendum.
”Dacă oamenii decid în 2027 să facă acest pas, atunci în 2028 vor avea o administrație mai puternică, impozite reduse la jumătate, bani mai mulți pentru investiții și servicii publice mai bune”, a declarat ministrul.
Impozite reduse cu 50% pentru locuințe și terenuri intravilane
Printre principalele beneficii prevăzute în proiect se numără înjumătățirea impozitelor pentru case și terenurile intravilane. Facilitatea ar urma să fie acordată pentru o perioadă de cinci ani comunităților care aleg să intre voluntar în procesul de comasare.
Alexandru Stoica a oferit și un exemplu pentru a explica efectul reducerii asupra contribuabililor. Astfel, o persoană care achită în prezent un impozit de 100 de lei ar urma să plătească numai 50 de lei după unirea localităților.
Reducerea taxelor nu este singura facilitate anunțată. Fiecare localitate care participă la comasarea voluntară ar urma să primească minimum 4 milioane de lei pentru proiecte de dezvoltare, prin intermediul programului START – Reformă Administrativă. Bugetul total al acestuia este de 4 miliarde de lei.
Fondurile vor putea fi direcționate către lucrări de infrastructură și îmbunătățirea serviciilor publice. Printre investițiile eligibile se numără:
realizarea rețelelor de apă și canalizare;
modernizarea drumurilor;
construirea sau reabilitarea dispensarelor;
investiții în școli și grădinițe.
Un alt criteriu prevăzut în proiect vizează dimensiunea noilor unități administrativ-teritoriale. Localitățile care, după comasare, vor ajunge la cel puțin 2.500 de locuitori vor beneficia de prioritate la finanțare. Totodată, noile structuri administrative ar urma să aibă acces mai facil la fondurile europene și la programele de dezvoltare locală.
Satele își păstrează numele, iar documentele locuitorilor rămân valabile
Ministrul Dezvoltării a prezentat și o serie de clarificări legate de schimbările administrative, în contextul temerilor apărute în spațiul public. Comasarea nu va însemna dispariția localităților de pe hartă și nici renunțarea la identitatea comunităților care decid să se unească.
Satele și comunele își vor păstra denumirile, istoria și tradițiile, chiar dacă vor ajunge să facă parte dintr-o unitate administrativ-teritorială mai mare.
Nici accesul oamenilor la serviciile administrației nu ar trebui să presupună deplasări obligatorii la sediul noii primării. În fiecare fostă comună va fi menținut un punct de lucru administrativ, unde cetățenii își vor putea rezolva în continuare problemele.
O altă precizare vizează actele de identitate și celelalte documente personale. Locuitorii nu vor fi obligați să își schimbe buletinele, permisele de conducere sau certificatele ca urmare a reorganizării. Documentele aflate în circulație vor rămâne valabile, iar noua denumire administrativă va fi înscrisă cu ocazia reînnoirii acestora.
Proiectele deja începute vor continua și după comasare. Potrivit ministrului, reorganizarea nu va bloca investițiile aflate în desfășurare, autorizațiile emise sau proiectele finanțate din fonduri europene.
În privința personalului din administrația locală, Alexandru Stoica a anunțat că angajații care ocupă deja posturi vor beneficia de protecție timp de cel puțin un an. Aceștia își vor desfășura activitatea în cadrul noii structuri administrative.
Primarii și cetățenii pot trimite propuneri în următoarele 10 zile
Proiectul de ordonanță de urgență privind comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale a fost publicat în transparență publică. În următoarele 10 zile, cetățenii, primarii și reprezentanții localităților vor putea transmite amendamente și propuneri de modificare a documentului.
Alexandru Stoica a anunțat că intenționează să ajungă în cât mai multe comunități pentru a explica modul în care ar urma să funcționeze reforma și ce avantaje ar putea aduce aceasta localităților participante.
Potrivit calendarului prezentat de ministru, anul 2027 ar urma să fie rezervat consultărilor, deciziilor luate la nivelul comunităților și procedurilor necesare pentru unirea voluntară. Localitățile care finalizează procesul ar urma să funcționeze în noua organizare administrativă începând din 2028.
Ministrul a precizat că obiectivul reformei nu este reducerea numărului de localități, ci crearea unor administrații care să dispună de mai multe resurse pentru investiții și servicii publice.
„Obiectivul meu, ca ministru al Dezvoltării, nu este să raportez la finalul acestui proces mai puține localități. Nu vrem să luăm nimic de la oameni, vrem să le oferim mai multe oportunități, mai mulți bani pentru dezvoltare, taxe mai mici și servicii mai bune”, a declarat Alexandru Stoica.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News