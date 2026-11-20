Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 20 nov. 2026, 20:12

Comunele care decid să se unească voluntar ar putea beneficia de taxe locale reduse cu 50%, finanțări de cel puțin 4 milioane de lei pentru fiecare localitate și acces mai bun la fondurile europene. Reforma ar urma să intre în vigoare din 2028.

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