Publicat 20 nov. 2026, 19:11 Sursă Realitatea PLUS

Ospitalitate, umor, cârpeli, dar și vechi prejudecăți. Sunt doar câteva dintre etichetele pe care le primim dincolo de granițe. Am vrut să aflăm cum arătăm, de fapt, în oglinda celor cinci vecini ai noștri.

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