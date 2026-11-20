Județul din România care se golește văzând cu ochii. Peste 22.000 de locuitori au dispărut din statistici în doar cinci ani
Slatina. Foto:Wikipedia
Județul Olt a pierdut peste 22.500 de locuitori din 2021 până în 2026. Slatina conduce clasamentul scăderilor, iar în unele comune populația s-a redus cu peste 13%.
Județul Olt se confruntă cu un declin demografic accentuat. În intervalul 2021–2026, populația a scăzut de la 422.811 la 400.295 de locuitori, ceea ce înseamnă o pierdere de peste 22.500 de persoane. Cea mai mare diminuare numerică s-a înregistrat în municipiul Slatina, care are cu 5.190 de locuitori mai puțin față de acum cinci ani.
Directorul Direcției Regionale de Statistică Olt, Eugeniu Velcea, a explicat că principala cauză este sporul natural negativ, determinat de diferența mare dintre numărul de decese și cel al nașterilor. La aceasta se adaugă plecările locuitorilor către alte județe sau în străinătate.
Peste 31.000 de decese și numai 14.000 de nașteri
Datele statistice arată dimensiunea dezechilibrului demografic din județ. În ultimii cinci ani au fost înregistrate peste 31.000 de decese și aproximativ 14.000 de nașteri, diferența dintre cele două categorii reprezentând un spor natural negativ de circa 17.000 de persoane.
„În perioada analizată, adică în ultimii cinci ani, în județul Olt am avut peste 31.000 de decese și 14.000 de nou-născuți, un spor natural negativ de 17.000, asta explică aproximativ trei sferturi din scăderea populației, este cauza deci este covârșitoare. Iar celelalte motive pentru scăderea populației județului sunt plecări în alte județe sau în alte țări”, a declarat Eugeniu Velcea pentru Agerpres.
Slatina a pierdut peste 5.000 de locuitori
Municipiul Slatina înregistrează cea mai mare scădere numerică din județ. În perioada 2021–2026, populația orașului s-a diminuat cu 5.190 de persoane, echivalentul a 6,4% din numărul locuitorilor consemnat în urmă cu cinci ani.
O parte dintre cei care au plecat din municipiu s-au stabilit în comunele învecinate, unde au fost construite cartiere rezidențiale noi. Această deplasare a populației către localitățile limitrofe nu reușește însă să compenseze declinul demografic general.
Slătioara și Curtișoara se numără printre puținele comune din Olt care au înregistrat creșteri ale populației în intervalul analizat. Prima a avut un avans de 8,5%, iar cea de-a doua, de 1,4%. Evoluția este pusă și pe seama dezvoltării construcțiilor de locuințe, a infrastructurii și a rețelelor de utilități.
„În schimb, comunele de lângă au mai crescut un pic”, a remarcat directorul DRS Olt, indicând că o parte dintre locuitorii pierduți de Slatina s-au mutat în localitățile învecinate, dar și că există o scădere demografică generală, manifestată în aproape toate localitățile.
Întrebat ce anume face aceste comune mai atractive pentru cei care aleg să se mute din municipiu, Eugeniu Velcea a menționat investițiile în infrastructură și extinderea utilităților.
„Categoric infrastructură, utilități, toate celelalte probabil. Se construiește și acolo”, a declarat directorul DRS Olt.
Scăderi și în celelalte orașe ale județului
Declinul populației nu se limitează la Slatina. Și celelalte orașe din Olt au pierdut locuitori în ultimii cinci ani. La Caracal, populația s-a redus cu aproximativ 6,7%, iar la Balș, cu 5,5%.
Cea mai mare diminuare procentuală din mediul urban a fost consemnată la Corabia. Orașul a pierdut 1.148 de persoane, ceea ce reprezintă o scădere de 6,9% față de populația înregistrată în 2021.
În mediul rural, comuna Spineni se află în fruntea clasamentului reducerilor demografice. Populația localității a scăzut cu 13,5% în cinci ani, pe fondul unei diferențe importante între numărul nașterilor și cel al deceselor.
În perioada analizată, la Spineni au fost înregistrate doar 40 de nașteri, în timp ce 193 de persoane au decedat. Astfel, sporul natural a fost negativ, cu 153 de persoane.
„La Spineni, în ultimii cinci ani am avut 40 de nașteri și 193 de decese, sporul natural negativ pentru această perioadă e de 153 de persoane”, a explicat Eugeniu Velcea.
După Spineni, cea mai accentuată scădere a populației din mediul rural a fost înregistrată în comuna Radomirești, unde numărul locuitorilor s-a redus cu 11,7%.
Oltul, afectat de îmbătrânirea populației
Structura demografică a județului arată și o pondere ridicată a populației vârstnice. Fenomenul de îmbătrânire este mai pronunțat în Olt decât la nivel național, potrivit datelor Direcției Regionale de Statistică.
„Astfel indicele de îmbătrânire demografică a crescut la 176,8 persoane vârstnice (de 65 ani și peste) la 100 persoane tinere (0-14 ani). Comparativ, la nivel național acest indicator are valoarea de doar 139,2 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 iulie 2026)”, se arată într-un comunicat al DRS Olt.
La nivelul întregului județ, populația din mediul rural reprezintă 56,3% din total, în timp ce femeile au o pondere de 50,7%.
Tot mai puțini copii se nasc în județul Olt
Scăderea natalității continuă să se reflecte și în datele din 2026. În primele opt luni ale anului au fost înregistrați 1.468 de născuți-vii, cu 9,5% mai puțini decât în aceeași perioadă din 2025, când s-au consemnat 1.622 de nașteri.
În plus, județul are 22 de localități cu mai puțin de 1.500 de locuitori. Șapte dintre acestea au coborât deja sub pragul de 1.000 de persoane.
Cele mai mici populații sunt înregistrate în Topana, cu 556 de locuitori, Făgețelu, cu 740, și Tătulești, cu 764. Urmează Sâmburești, cu 889 de locuitori, Oporelu, cu 919, Optași-Măgura, cu 995, și Baldovinești, cu 997 de persoane.
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