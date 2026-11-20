Publicat 20 nov. 2026, 12:03 Actualizat 20 nov. 2026, 12:07

Cântăreții de muzică populară Amalia Ursu și Vasilică Ceterașu formează o familie frumoasă de artiști, care bucură lumea cu muzica lor. Doar că viața nu este formată numai din bucurii și clipe fericite. Anul acesta, în luna august, ea și-a pierdut bunicul, care acum ar fi trebuit să fie sărbătorit și artista a ținut să marcheze momentul într-un mod emoționant.

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