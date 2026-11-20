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Drum național închis în județul Harghita din cauza vântului puternic. Mai mulți copaci au ajuns pe carosabil: drumarii intervin - GALERIE FOTO
Copac smuls de vânt/ Facebook DRPD Brașov
Circulația rutieră este complet închisă vineri dimineață, 20 noiembrie, pe DN13B, între Praid și Gheorgheni, în județul Harghita, din cauza numeroșilor copaci doborâți de vântul puternic pe carosabil. Echipele de drumari și pompierii intervin pentru degajarea șoselei, iar autoritățile speră ca traficul să poată fi reluat până la ora 10:00.
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