Scris de Dana Bărăgan Publicat: 20 nov. 2026, 08:25

Circulația rutieră este complet închisă vineri dimineață, 20 noiembrie, pe DN13B, între Praid și Gheorgheni, în județul Harghita, din cauza numeroșilor copaci doborâți de vântul puternic pe carosabil. Echipele de drumari și pompierii intervin pentru degajarea șoselei, iar autoritățile speră ca traficul să poată fi reluat până la ora 10:00.

Distribuie articolul