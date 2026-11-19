Accident violent în municipiul Botoșani. O femeie care traversa strada a fost izbită de o mașină și aruncată pe asfalt, suferind răni care au necesitat transportarea de urgență la spital.
O femeie în vârstă de 64 de ani a ajuns de urgență la spital, după ce a fost lovită violent de o mașină în timp ce traversa regulamentar strada, în municipiul Botoșani. La volan se afla o șoferiță de 78 de ani, care le-ar fi spus polițiștilor că soarele puternic i-a afectat vizibilitatea. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere.
Impact violent la o trecere de pietoni din Botoșani
Accidentul rutier s-a produs joi, 19 noiembrie, la intersecția străzilor Maior Ignat și Nicolae Iorga din municipiul Botoșani, în apropierea unui sens giratoriu.
Femeia de 64 de ani traversa strada pe marcajul pietonal, când a fost izbită de un autoturism condus de o localnică în vârstă de 78 de ani. În urma impactului, pietonul a fost proiectat pe parbrizul mașinii, după care a căzut pe carosabil, la aproximativ doi metri distanță.
Lovitura a fost extrem de puternică, iar victima a rămas întinsă pe asfalt, cu răni grave. Unul dintre martorii accidentului a povestit că femeia sângera la nivelul capului și nu putea comunica.
Șoferița ar fi fost orbită de lumina soarelui
După producerea accidentului, conducătoarea auto ar fi explicat că nu a văzut pietonul din cauza razelor puternice ale soarelui, care i-ar fi redus vizibilitatea în timpul deplasării.
Un taximetrist care circula în spatele autoturismului a observat momentul impactului. Acesta a tras imediat pe dreapta, a coborât și a încercat să îi acorde victimei primul ajutor, după care a sunat la numărul de urgență 112.
„Eu eram în spate, în taxi. Am văzut când a luat-o, am oprit taxiul și m-am dus și i-am acordat primul ajutor. Când am văzut sângele că îi curge din cap... Nu m-a lăsat nimeni să o întorc sau ceva. Am sunat la 112. Mișca, nu era conștientă, nu a vorbit nimic”, a relatat martorul.
Victima a fost transportată de urgență la spital. Poliția a deschis dosar penal
La locul accidentului au intervenit echipajele medicale, care au preluat femeia rănită și au transportat-o la spital pentru investigații și tratament de specialitate.
Polițiștii au verificat-o pe șoferița de 78 de ani cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
În urma evenimentului rutier a fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul din municipiul Botoșani.
Imaginile surprinse de camerele de supraveghere ar putea contribui la clarificarea împrejurărilor în care femeia a fost lovită pe trecerea de pietoni.